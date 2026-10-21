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पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, देशभर के 154 पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निभाते हुए दी शहादत

शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देतीं डीजीपी तदाशा मिश्रा ( Etv Bharat )

रांची: देश की सुरक्षा और आम लोगों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के सम्मान में झारखंड की राजधानी रांची सहित विभिन्न जिलों में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया.

रांची में झारखंड सशस्त्र पुलिस वन में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन हुआ. इस दौरान इस साल देशभर के विभिन्न राज्यों की पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के 154 शहीद अधिकारियों एवं जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इनमें झारखंड के तीन जवान भी शामिल हैं, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान गंवाई.

शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देतीं डीजीपी (Etv Bharat)

झारखंड के तीन जवानों ने दी शहादत

एक सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच कर्तव्य के दौरान शहीद हुए झारखंड के तीन पुलिसकर्मियों में पुलिस अवर निरीक्षक हेमंत भगत, आरक्षी सुनील राम और आरक्षी संतोष कुमार मेहता शामिल हैं. हेमंत भगत दुमका जिले में तैनात थे, जबकि सुनील राम और संतोष कुमार मेहता पलामू जिले से जुड़े थे.

चार सितंबर 2025 को पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस और टीएसपीसी (TSPC) नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान आरक्षी सुनील राम और आरक्षी संतोष कुमार मेहता शहीद हो गए थे. दोनों जवानों ने अभियान के दौरान कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया.

वहीं, 31 दिसंबर 2025 को दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के दौरान बाधित सड़क को खाली कराने के क्रम में पुलिस अवर निरीक्षक हेमंत भगत शहीद हो गए थे. कर्तव्य के दौरान उनका बलिदान पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी और सेवा भावना को दर्शाता है.

बिहार के 12 जवानों ने भी गंवाई जान

पुलिस संस्मरण दिवस के लिए जारी सूची के अनुसार, एक सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रीय बलों के कुल 154 पुलिसकर्मी एवं जवान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए. इनमें बिहार के 12 जवान शामिल हैं. सूची में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 25 जवानों की शहादत दर्ज है.

इसके अलावा मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में नौ-नौ, असम में छह तथा छत्तीसगढ़ में छह जवान शहीद हुए. झारखंड के तीन जवानों के अलावा केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य राज्यों की पुलिस के कर्मियों ने भी देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई.

पुलिस संस्मरण दिवस पर इन सभी वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया. समारोह में झारखंड के डीजीपी समेत पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित कर वीर जवानों के बलिदान को नमन किया. इस अवसर पर शहीदों के परिवारों के साथ खड़े रहने और हर संभव सहयोग देने का संकल्प भी दोहराया गया.

झारखंड जगुआर मुख्यालय में भी मना पुलिस संस्मरण दिवस

वहीं झारखंड जगुआर (एसटीएफ) के टेंडरग्राम स्थित मुख्यालय में भी बुधवार को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया. इस दौरान आईजी अनूप बिरथरे और डीआईजी इन्द्रजीत महथा ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का पाठ किया गया. जवानों ने शोक शस्त्र झुकाकर सम्मान दिया और दो मिनट का मौन रखकर शहीदों के बलिदान को नमन किया. अधिकारियों ने कहा कि देश और राज्य की सुरक्षा में पुलिसकर्मियों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा.