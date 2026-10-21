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पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, डीआईजी ने कहा - परिजनों के साथ खड़ा है पुलिस परिवार

शहीदों को श्रद्धांजलि देते पलामू डीआईजी ( Etv Bharat )

झारखंड गठन के बाद पलामू में नक्सल हमलों में अब तक 25 जवान शहीद हो चुके हैं. वर्ष 2025-26 में पूरे देश में 154 सुरक्षा बल शहीद हुए हैं, जबकि झारखंड में एक सब-इंस्पेक्टर सहित तीन जवान शहीद हुए हैं.

शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि (Etv Bharat)

पुलिस संस्मरण दिवस पर बोलते हुए पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने कहा कि झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली है. इस दौरान कई जवान शहीद हुए हैं. पुलिस परिवार शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है.

उन्होंने कहा कि इस मौके पर सभी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा. पुलिस एक परिवार की तरह है. पूरा पुलिस परिवार शहीद के परिजनों के सुख-दुख में उनके साथ खड़ा है. सरकार के स्तर से जो भी सहायता मिलनी है, वह शहीद परिवारों को दी जानी चाहिए.

पलामू डीआईजी (Etv Bharat)

इस दौरान शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया तथा उनकी समस्याओं को भी सुना गया. शहीद जवानों के परिजनों ने डीआईजी और एसपी के समक्ष कई समस्याएं रखीं, जिनके समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए.

शहीदों को श्रद्धांजलि देते पलामू डीआईजी (Etv Bharat)

इस अवसर पर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल, राजेश कुमार यादव, सार्जेंट मेजर सुरेश राम, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.