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कोलकाता, ग्वालियर और तेलंगाना हादसे के मृतकों दी गई श्रद्धांजलि, रांची के दुर्गा पूजा पंडाल में एक मिनट का रखा गया मौन

समिति के मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में उपस्थित श्रद्धालुओं और समिति के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और एक मिनट का मौन रखकर मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

इस दौरान तीनों हादसों में मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई. श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से समिति ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उनके साथ खड़े रहने का संदेश दिया.

मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दूबे ने कहा कि ग्वालियर, कोलकाता और तेलंगाना में हुई ये घटनाएं अत्यंत दुखद और हृदयविदारक हैं. धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में श्रद्धा और आस्था के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है. इन हादसों में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता.

सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, छप्पन सेट की ओर से सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई. उन्होंने कहा कि प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए और इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराते हुए भविष्य में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए. श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, ताकि धार्मिक आयोजन आस्था, शांति और सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सकें.