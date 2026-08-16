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पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, भाजपा नेताओं ने किया नमन, उनके मार्ग पर चलने का लिया संकल्प

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धांजलि दी. बाबूलाल मरांडी ने उन्हें भारतीय राजनीति का अजातशत्रु कहा.

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पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 16, 2026 at 6:41 PM IST

3 Min Read
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रांची: पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर रविवार को झारखंड विधानसभा परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की. भाजपा नेताओं ने देशहित में उनके विशिष्ट योगदान को याद किया और उनके बताए राह पर चलने का संकल्प लिया.

देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दियाः बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अजातशत्रु रहे हैं, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी उनका सम्मान करते थे. सभी उनकी राजनीतिक कार्यशैली और विनम्रता के कायल थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सत्ता की परवाह किए बिना पोखरण परमाणु परीक्षण कर दुनिया से भारत की शक्ति का लोहा मनवाया, उनका एक ही उद्देश्य था कि राष्ट्र, शक्तिशाली और समृद्धशाली हो. उन्होंने भारत की सेवा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया.

जानकारी देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

अलग झारखंड राज्य के सपने को पूरा कियाः बाबूलाल मरांडी

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब भी झारखंड की चर्चा होती है तो अटल जी का नाम स्वत: पूरे झारखंडवासियों के स्मृति पटल पर उभर आता है. आज झारखंड निर्माण का श्रेय लेने की होड़ कई दलों के नेताओं में लगी रहती है, लेकिन झारखंड वासी जानते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते अलग झारखंड राज्य के सपने को पूरा किया. झारखंड निर्माण का श्रेय सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है.

झारखंड हमेशा उनका ऋणी रहेगाः बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड राज्य के गठन के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां थीं. जहां से राज्य अलग हो रहा था, वहां जिनकी सत्ता थी वे लोग प्रारंभ में इसका जोरदार विरोध कर रहे थे, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्त्व ने उन सारी रुकावटों और विरोध का पटाक्षेप करते हुए अलग राज्य का मार्ग प्रशस्त किया और झारखंडवासियों को अलग राज्य की सौगात दी, इसके लिए पूरा झारखंड उनका सदैव ऋणी रहेगा.

देश की उन्नति, समृद्धि के लिए पूरा जीवन लगा दियाः नेता प्रतिपक्ष

झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी असाधारण व्यक्तित्व के धनी एक दूरदर्शी राजनेता थे, उनका जीवन राष्ट्रसेवा, सुशासन और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा. उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की उन्नति, समृद्धि के लिए लगा दिया. उनके विचार और आदर्श सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे.

पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रांची की मेयर रोशनी खलखो, पूर्व प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डु, प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा, महानगर अध्यक्ष वरुण कुमार साहू, ललित ओझा, जितेंद्र वर्मा, बलराम सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे और अपने प्रिय नेता को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया.

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