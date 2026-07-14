ETV Bharat / state

पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक का निधन, विधानसभा से कांग्रेस भवन तक लगा अमर रहे का नारा, सीएम-स्पीकर ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक को श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री और अन्य ( Etv Bharat )