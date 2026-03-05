ETV Bharat / state

सीएम भजनलाल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष के घर, टीकाराम जूली की मां के निधन पर जताया दुख

जूली की मां के निधन पर सीएम भजनलाल, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने शोक सभा में पहुंच दुख जताया...

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 5, 2026 at 6:37 PM IST

बहरोड़/अलवर: कांग्रेस नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का कुछ दिन पूर्व असामयिक निधन हो गया और पैतृक गांव काठूवास में उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेवनानी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह, प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा समेत अनेक नेता शामिल हुए.

इसके बाद कांग्रेस नेता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट सहित कांग्रेस व भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों ने प्रतिपक्ष नेता जूली के निवास पर पहुंच कर सांत्वना प्रदान की. वहीं, सीएम भजनलाल ने भी दुख जताया.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मां का जयपुर में इलाज के दौरान निधन, अलवर में आज होगा अंतिम संस्कार

मुख्यमंत्री भी सांत्वना देने काठूवास आए : प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव गुरुवार को काठूवास गांव पहुंचे. उन्होंने प्रतिपक्ष नेता जूली की मां के चित्र पर फूल चढ़ाए और शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना दी. मुख्यमंत्री शर्मा जूली के निवास पर काफी देर रुके और परिजनों से बात की. बाद में मुख्यमंत्री जयपुर के लिए रवाना हो गए. इस दौरान अनेक नेता, अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

वहीं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. काठुवास हेलीपैड से लेकर शोक सभा स्थल तक पुलिस बल तैनात रहा. जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे.

कुछ दिन पहले विधानसभा में गरज रहे थे एक-दूसरे पर : राजस्थान में विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों चल रहा है. बजट सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष जूली कुछ दिन पूर्व तक सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्रियों एवं सरकार के कार्यक्रम व नीतियों पर जमकर बरसते दिखाई पड़ रहे थे. वहीं, सरकार की ओर से मुख्यमंत्री व मंत्री विपक्ष एवं कांग्रेस पर छींटाकशी करने से पीछे नहीं रहे, लेकिन प्रतिपक्ष नेता जूली की मां के निधन की दु:खभरी घड़ी में ये नेता एक-दूसरे का दुख बांटते नजर आए.

