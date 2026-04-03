शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह की पुण्यतिथि पर शहादत को सलाम, बिहार रेजिमेंट सेना के अधिकारी हुए शामिल
3 अप्रैल, 2004 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कैप्टन रिपुदमन सिंह ने प्राणों की आहुति दी थी.
Published : April 3, 2026 at 4:14 PM IST
सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वीर सपूत कैप्टन रिपुदमन सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन 'सेवा परमो धर्म' ग्रुप के तत्वाधान में किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे. इस अवसर पर बिहार रेजीमेंट के सेना के अधिकारियों ने भी शिरकत की और शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए.
कार्यक्रम की शुरुआत शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुई. जहां उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह को श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह के अदम्य साहस, वीरता और देशभक्ति को याद किया. बिहार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत ने बताया कि आज शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल, 2004 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उनकी शहादत देश के लिए एक प्रेरणा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.
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सैन्य अधिकारियों ने अपने संबोधन में युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित किया और कहा कि ऐसे वीर सपूतों के बलिदान से ही देश सुरक्षित है. उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें. कार्यक्रम में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से जुड़े कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे, जिन्होंने शहीद को नमन करते हुए उनके परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया. विद्यार्थियों ने भी देशभक्ति गीतों और भाषणों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं.