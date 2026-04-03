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शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह की पुण्यतिथि पर शहादत को सलाम, बिहार रेजिमेंट सेना के अधिकारी हुए शामिल

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वीर सपूत कैप्टन रिपुदमन सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का आयोजन 'सेवा परमो धर्म' ग्रुप के तत्वाधान में किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, विद्यार्थी और सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे. इस अवसर पर बिहार रेजीमेंट के सेना के अधिकारियों ने भी शिरकत की और शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए.

कार्यक्रम की शुरुआत शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ हुई. जहां उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह को श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम में वक्ताओं ने शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह के अदम्य साहस, वीरता और देशभक्ति को याद किया. बिहार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल भरत ने बताया कि आज शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल, 2004 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी. उनकी शहादत देश के लिए एक प्रेरणा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता.