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पंडवानी की पंडित को श्रद्धांजलि, हिम्मत की बुनियाद पर हिन्दुस्तान का ताज बनी तीजन

पंडवानी गायिका तीजन बाई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ. पंडवानी कोकिला के गांव से भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

Respectful salutations to Teejan Bai
तीजन बाई को सादर नमन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 5, 2026 at 3:56 PM IST

10 Min Read
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रायपुर: पंडवानी गायिका तीजन बाई पंचतत्व में विलीन हो गई. छत्तीसगढ़ की कला, बोली, भाषा और उसका मंचन जिस तरीके से विश्व स्तर के मंचों पर उन्होंने दिया. उसने एक बात तो स्थापित कर दिया कि कला अगर मूल संदर्भ से जुड़ी हुई हो और उसकी जीवंतता समाज के मूल संदर्भ को संदर्भित करती हो तो उसका प्रारूप और उसका स्वरूप बहुत बड़ा होता है.

अपने पूरे जीवन में तीजन बाई ने इसे जनमानस के सामने रखा. आज मन इसलिए भी इस बात को रखने के लिए उद्वेलित हुआ कि जब मैं 14 दिसम्बर 2024 को उनके गांव पहली बार गया था तो मैंने कई चीजें देखी. जो कुछ मैंने देखा उससे एक बात तो साफ हुआ कि जिस दौर में उन्होंने अपनी कला को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का काम किया. उस समय उस गांव का समाज, उस गांव की व्यवस्था, आज की तुलना में निश्चित तौर पर इतनी कम रही होगी की हिम्मत बहुत बड़ी जतानी पड़ी होगी. अभी भी जो रास्ते पद्म विभूषण तीजन बाई के घर जाते हैं उनमें रुकावटें बहुत सारी है.

Last rites of Teejan Bai
तीजन बाई पंचतत्व में विलीन (ETV BHARAT)

तीजन बाई के घर तक ऐसा नहीं है कि कि किसी चौड़ी सड़क से सरपट चल के उनके दरवाजे तक पहुंचा जा सके. अगर आप पहुंच भी गए तो वहां पर आपकी चार चक्के वाली कार बड़ी मुश्किल से मुड़ेगी. यह आज भी है. मामला बहुत साफ है कि, छत्तीसगढ़ की कला और संगीत को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच को चाहे जिस स्तर तक तीजन बाई ने दिया हो लेकिन जीवन के अंतिम पल में भी वो गांव की इस माटी से जुड़ीं रहीं. जहां से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के कला मंच तक वो गई थी.

तीज के दिन पैदा हुई तो तीजन पड़ा नाम

पंडवानी की कला को नया आयाम देने वाली तीजन बाई का जन्म वर्तमान के छत्तीसगढ़ और उस समय के मध्यप्रदेश के आर्थिक नगरी भिलाई के गनियारी गांव में 24 अप्रैल 1956 को हुआ था. उनका जन्म प्रदेश के प्रसिद्ध पर्व तीजा के दिन हुआ था इसलिए उनकी मां ने उनका नाम तीजन रख दिया. तीजन बाई के पिता का नाम चुनुकलाल पारधी और माता का नाम सुखवती था. तीजन अपने माता-पिता की पांच संतानों में सबसे बड़ी थीं.

तीजन के नाना ने पंडवानी की शिक्षा दी

तीजन को कला से लगाव था. तीजन नाना की दुलारी थी. तो नाना ने उनके मन के कलाकार को पहचाना और उनको इस लोक कला की जानकारी देने लगे. तीजन के इस हुनर को उनके नाना बृजलाल ने सबसे पहले पहचाना था. वह तीजन को पंडवानी गाना सिखाते थे. बृजलाल छत्तीसगढ़ी लेखक सबल सिंह चौहान की महाभारत की कहानियां तीजन को सुनाते थे, जिसे वह याद करती जातीं थीं. वह अपने जीवन में कभी पढ़ाई-लिखाई भी नहीं कर पाईं. दुर्ग जिले के चंद्रखुरी गांव में तीजन ने पंडवानी को पहली बार मंच पर उतारा था.

कुछ रंग ऐसे भी, 8 महीने पेंशन नहीं दी

14 दिसंबर 2024 को पहली बार मैं तीजन बाई के घर गया था. उस समय तीजन बाई के बाएं अंग को लकवा मार गया था. उनकी हालत बोल पाने की नहीं थी. उनके परिवार में उनकी बहू वेणु देशमुख ने हमे बताया कि तबीयत खराब चल रही है. आर्थिक हालत भी थोड़ी ठीक नहीं है. हालांकि खबर के बाद उस समय जिले की कलेक्टर उनके घर गई थी. बहू वेणु देशमुख ने कहा कि 8 महीने से पेंशन नहीं मिली है. हालांकि अब प्रशासन के लोग फोन कर रहे हैं. दो दिन बाद फोन पर हुई बात में वेणु देशमुख ने बताया कि पेंशन जो 8 महीने से रुकी हुई थी. उसे रिलीज करने का आदेश कलेक्टर ने दे दिया है. साथ ही 50,000 रुपये का चेक उन्होंने मां को दिया है. साथ ही नियमित तौर पर एक चिकित्सा कर्मी की तैनाती उनके आवास पर की गई है. जो लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी करेंगी. 14 दिसम्बर को ईटीवी भारत ने देश की धरोहर को सजोने का निवेदन किया था.

व्यवस्ता की विवशता एक बार की नहीं रही

समाज के मनमाने ढ़ंग का रंग भी तीजन बाई के जीवन पर बहुत असर डाला है. 13 साल की उम्र में पंडवानी को मंच पर प्रस्तुत करने वाली तीजन के जीवन में कई उतार-चढ़ाव आए. उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा. पारधी जनजाति में जन्म लेने वाली तीजन ने जब पंडवानी गायन में कदम रखा तो उन्हें समाज से निष्कासन भी झेलना पड़ा.

क्या बदल दिया ?

समाज ने अपने रंग को दिखा दिया लेकिन तीजन बाई जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी गायन किया. पहले के समय में पंडवानी को महिलाएं सिर्फ बैठकर गा सकती थीं, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है. इसके साथ ही पुरुष वर्ग खड़े होकर पंडवानी गायन करते थे, जिसे कापालिक शैली कहा जाता है. तीजन के पंडवानी गायन शैली से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी प्रभावित हुईं थीं. पंडवानी में दुशासन वध के प्रसंग पर तीजन का पॉवरफुल प्रदर्शन सबसे ज्यादा लोकप्रिय है. वहीं तीजन की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी है.

Photo of Teejan Bai
यादों में तीजन बाई (ETV BHARAT)

गांव की माटी का रंग

14 दिसम्बर 2024 को जब मैं परिवार के लोगों से मिला तो उनकी बहू वेणू देशमुख ने बताया कि देश के बाहर भी इनके कार्यक्रम हुए हैं. 1980 में तीजन बाई को सांस्कृतिक राजदूत के रूप में इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, टर्की, माल्टा औक साइप्रस में कला को प्रस्तुत करने का मौका मिला. इसके अलावा उन्हें रोमानिया और मॉरीशस देश में अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका मिला था.

गांव की माटी से जुड़ी रहीं तीजन बाई

तीजन बाई भले ही गांव के माटी से निकली लोक कला की वाहक थी लेकिन इसकी महक से पूरा विश्व महका है. गांव से लगाव की बात को लेकर एक और प्रसंग है. बात 14 दिसम्बर 2024 की है जब पहली बार मैं तीजन बाई के घर गया था. दरवाजे के सामने जो उनके पड़ोसी कुटुंब है वे सभी खेती किसानी वाले हैं. वे धान निकालने का काम कर रहे थे. दरवाजे के सामने कुछ मुर्गियां थी, जिनको देखकर यह कोई भी कह सकता था कि इसकी परंपरा पुराने गांव वाली है.

साल 2024 से तीजन बाई की तबीयत हुई ज्यादा खराब

तीजन बाई की तबीयत खराब थी. हालांकि सरकार की तरफ से एक नर्स तीजन बाई के लिए बीपी और शुगर चेक करने जाती थी. लेकिन इलाज के लिए इससे ज्यादा क्या हो सकता है इसकी कोई कल्पना या कोई प्रारूप उस समय तक सामने नहीं आया था. ईटीवी भारत की टीम जब उनके घर 14 दिसंबर को पहुंची तो वे बात करने की स्थिति में बहुत कुछ नहीं थी. प्रणाम करने पर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया लेकिन बहुत कुछ नहीं कहा पाई.

Teejan Bai had been ill since 2024
साल 2024 से बीमार थीं तीजन बाई (ETV BHARAT)

हम लोगों ने अपने माध्यम से खबर को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरु किया. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव से मैं स्वयं जाकर के मिला. तीजन बाई की चर्चा हुई. रायपुर से कई और पत्रकार उसके कुछ दिन बाद उनके गांव गए. उन लोगों ने वहां बात की. राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया. उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को उनके घर भेजा गया और यह कहा गया कि उनकी इलाज की व्यवस्था की जाए. साथ ही इलाज के लिए परिवार को कुछ पैसा भी दिया जाए. सरकार की तरफ से पैसा भेजा गया.

When the Minister Shyam Bihari met Teejan Bai
ईटीवी भारत की खबर के बाद जब मंत्री जी ने तीजन बाई से की थी मुलाकात (ETV BHARAT)

उम्र से कोई जीता नहीं है. काल का चक्र अपने अनुसार ही चलता है. तीजन बाई का इलाज चलता रहा लेकिन तीजन बाई चारपाई से नहीं उठ पाई. भले ही उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को छत्तीसगढ़ की गलियों से उठाकर विश्व फलक पर चमका दिया. इलाज की व्यवस्था से कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि तीजन बाई चारपाई से उठ पाई हो. सरकार बातें कहती रही. जो गाहे बगाहें राजनीति में चर्चा भी रही. तीजन बाई उम्मीदों में जिस विरासत को छत्तीसगढ़ के सामने देकर गई है वह अभिलेख है अमिट है.

जून 2026, तीजन बाई अस्पताल में हुईं भर्ती

जून 2026 महीने में तीजन बाई को एम्स में भर्ती कराया गया. उसके बाद से लगातार उनकी खोज खबर ली जाती रही . ईटीवी भारत का यह प्रयास था की छत्तीसगढ़ संस्कृति के अमूल्य धरोहर की वर्तमान जानकारी लोगों के बीच जाती रहे. इसके लिए सूचना को दिया जाता रहा. 5 जुलाई 2026 को तीजन बाई लोक संस्कृति के उस धरती वाले रंग मंच को छोड़कर अनंत यात्रा पर चली गई. अब तीजन बाई का मंचन अनंत अभिलेख अंकित कर छत्तीसगढ़ के लिए अपनी कला संस्कृति की विरासत मजबूत करने का मंत्र देकर खमोश हो गई है.

तीजन बाई को सादर नमन

तीजन बाई के इस धरोहर वाली विरासत को किस तरीके से सजाया जाए, उसे बढ़ाया जाए, आगे ले जाया जाए उसकी अनंत संभावनाओं को जन्म दे दिया है. संघर्ष के जिस दौर से कला को परिमार्जित करके तीजन बाई ने यहां तक पहुंचाया है. अब उसको आगे ले जाने, उस विरासत को बचाने, उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ को लेनी होगी.

Teejan Bai was a recipient of the Padma Award.
पद्म पुरस्कार से सम्मानित थीं तीजन बाई (ETV BHARAT)

अगर यह सब कुछ तीजन बाई के जाने के बाद उनके संकल्पना और धरोहर की थाती के तौर पर छत्तीसगढ़ में बहती रही. यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी. छत्तीसगढ़ कला संस्कृति के विकास को लेकर के एक बहुत बड़ा आकाश का सोपान भी जो आने वाले दिनों में इस कला को और अमर बनाएगा. ईटीवी भारत परिवार की तरफ से पंडवानी कोकिला पद्म विभूषण तीजन बाई को सादर नमन.

पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर दिलाई पहचान

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