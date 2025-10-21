बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा में पुलिस स्मृति दिवस, अमर शहीदों को एसपी ने किया नमन
सुकमा में मंगलवार को जब पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम मनाया गया.
सुकमा: 21 अक्टूबर को पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है. इस कड़ी में नक्सल प्रभावित जिले सुकमा में भी गर्व और श्रद्धा के साथ पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया. सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने शहीद जवानों को नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए.
अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि: सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन हमें श्रद्धा, संवेदना और गर्व से भर देता है. यह दिन अमर जवान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. देश की आतंरिक सुरक्षा और जनता की रक्षा की खातिर अपने जीवन को समर्पित कर दिया.
"पुलिस जवानों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ": सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने शहीद जवानों के नामों का उच्चारण किया और उन्हें नमन किया. एसपी ने देश में शहीद हुए कुल 191 जवानों और पुलिस अधिकारियों के नामों का वाचन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी केवल वर्दी नहीं पहनते, बल्कि यह जिम्मेदारी, साहस और बलिदान का प्रतीक होती है. देश की सुरक्षा में पुलिस जवानों का योगदान अतुलनीय है इसकी तुलना नहीं की जा सकती है. शहीद जवानों ने जिस तरह अपने प्राणों की आहूति देकर देश की रक्षा की है यह हमारे दिलों में हमेशा प्रेरणा के तौर पर जिंदा रहेगी. सुकमा एसपी ने कहा कि पुलिस जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.
शहीदों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और पुलिस विभाग सदैव उनके परिवारों के साथ खड़ा रहेगा- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा
शहीद जवानों के परिजनों का किया गया सम्मान: पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम मे शहीद जवानों के परिजनों का सम्मान किया गया. शहीद जवानों के परिजनों को श्रीफल भेंट किया गया और शॉल देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर शहीद जवानों के परिजनों की आंखें नम हो गई. पुलिस स्मृति दिवस पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का दिन होता है जो दिन रात अपने कर्तव्य के जरिए देश की सेवा करते हैं.