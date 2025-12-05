ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा में अभिनेता धर्मेंद्र को शिद्दत से किया गया याद, दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही शोकप्रकाश के बाद स्थगित हो गई. शोकप्रकाश के दौरान पिछले मानसून सत्र से अबतक दिवंगत हुई अलग-अलग क्षेत्र की हस्तियों और असमय काल के गाल में समाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई.

स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने अपने संबोधन में कहा कि हिन्दी सिनेमा के ही-मैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर को हो गया. उन्हें वर्ष 2012 में पद्मभूषण और 1997 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था. धर्मंद्र अपनी सादगी, विनम्रता और बहुआयामी अभिनय से असंख्य लोगों के दिल में अपनी छाप छोड़ी है. कुछ व्यक्तित समय का हिस्सा नहीं हेते वे समय को ही अपना हिस्सा बना लेते हैं.

सदन में शोकप्रकाश (सौ. JVSTV)

इसके अलावा राजनेता सतपाल मलिक, सलाउदीन अंसारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल, मेघालय के पूर्व सीएम रहे जी.डी. लापांग, जनजातीय नेता जॉर्ज तिर्की, काली प्रसाद पांडेय, बेंजामिन लकड़ा, उद्योगपति रामचंद्र रुंगटा, हिन्दूजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद हिंदूजा, पंडित छन्नुलाल मिश्रा, गोवर्धन असरानी, कामिनी कौशल, वैज्ञानिक एकनाथ बसंत चिटनिस, अभिनेता पंकज धीर को याद किया गया. इसके अलावा दिल्ली बम धमाका में मारे गये लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही तमाम बड़ी घटनाओं, मुठभेड़, आपदा में जान गंवाने वालों को याद किया गया.