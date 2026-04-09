दंतेवाड़ा के माटी पुत्र भीमा मंडावी की 7वीं पुण्यतिथि पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि, जावंगा एजुकेशन सिटी जैसे कई विकास कार्यों में भूमिका
पुण्यतिथि पर परिजनों ने कहा कि क्षेत्र नक्सल मुक्त घोषित होने के बाद अब भीमा मंडावी के अधूरे सपनों को तेजी से पूरा किया जाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 7:30 PM IST
दंतेवाड़ा. पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की आज 7वीं पुण्यतिथि है. उनके बलिदान दिवस पर परिवार, जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने नम आंखों से उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की. उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धा और सम्मान के साथ लोगों ने पुष्प अर्पित किए और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया.
IED ब्लास्ट में गई थी जान
भीमा मंडावी न केवल एक जनप्रतिनिधि थे, बल्कि वे जनता के बीच रहने वाले जनसेवक थे. उनकी सरलता, मिलनसार स्वभाव और हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहने की छवि आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान श्यामगिरी में हुए नक्सली IED ब्लास्ट में अंगरक्षकों के साथ उनकी मौत हो गई थी. यह घटना न केवल दंतेवाड़ा, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक गहरा आघात थी.
'जावंगा सिटी' में अहम भूमिका
भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी एवं परिवारजनों ने स्मारक स्थल पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान उपस्थित जनसमूह ने भी दो मिनट का मौन रखकर उनके बलिदान को याद किया. मंडावी के कार्यकाल को याद करते हुए लोगों ने कहा कि उन्होंने दंतेवाड़ा के विकास को नई दिशा दी. जावंगा में एजुकेशन सिटी की स्थापना, जिसे पहले सरगुजा में प्रस्तावित किया गया था, उसे दंतेवाड़ा में स्थापित कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. इसके अलावा गौरव पथ योजना, मेंडका डोबरा का विकास, नदियों पर उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण और DMF/CSR फंड की शुरुआत जैसे कई ऐतिहासिक फैसले उनके नेतृत्व में हुए.
विकास कार्यों की छाप
भीमा मंडावी ने हमेशा अपने कार्यों का श्रेय लेने से परहेज की और चुपचाप जनता के हित में काम करते रहे. चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण इलाका, हर जगह उनके विकास कार्यों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है. आज जो दंतेवाड़ा विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसमें स्व. भीमा मंडावी की दूरदर्शी सोच और मेहनत का बड़ा योगदान है.
महेंद्र कर्मा को हराया
राजनीतिक जीवन में भी उन्होंने एक नई मिसाल कायम की. वर्ष 2008 में उन्होंने उस समय के कद्दावर नेता स्वर्गीय महेंद्र कर्मा को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया. यह जीत उस समय अकल्पनीय मानी जा रही थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता और जनता के विश्वास ने इसे संभव बना दिया.
सांसद संतोष पांडे ने भी दी श्रद्धांजलि
श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे, विधायक चैतराम अटामी, जिलाध्यक्ष संतोष गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री सत्यजीत चौहान, मुन्ना मरकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुडामी, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर सहित कई जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.