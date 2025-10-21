ETV Bharat / state

पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को नमन: 191 जवानों की शहादत में बिहार के आठ पुलिसकर्मी भी शामिल

पटना के बिहार पुलिस अकादमी में तमाम पुलिस बलों के जवानों ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की.

पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को नमन
पुलिस स्मृति दिवस पर वीर शहीदों को नमन
ETV Bharat Bihar Team

October 21, 2025

पटना: आज देशभर में पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है. ‘पुलिस संस्मरण दिवसया पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पटना के बिहार पुलिस अकादमी में तमाम पुलिस बलों के जवानों ने एक साथ उन वीर शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पिछले एक वर्ष के दौरान देश में अमन-चैन, भाईचारा और सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने की राह में अपने प्राणों की आहुति दी. यह दिन न केवल स्मरण का, बल्कि उन अमर बलिदानों के प्रति आभार और सम्मान का प्रतीक है, जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया.

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि : इस अवसर पर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदानों को याद करते हुए कहा कि आज का दिन हमें अपने उन सहकर्मियों के शौर्य, समर्पण और त्याग की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए कर्त्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लेना चाहिए.इन सभी वीरों ने देश और समाज की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर पुलिस बल की गौरवशाली परंपरा को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया है.

191 जवानों की शहादत में बिहार के आठ पुलिसकर्मी भी शामिल

क्यों 21अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस शहीद दिवस : 21 अक्टूबर 1959 के दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में दस बहादुर पुलिसकर्मियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी.उनके इस अदम्य साहस और बलिदान की याद में वर्ष 1961 में पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 21 अक्टूबर को हर वर्ष पुलिस संस्मरण दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा. तब से, हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है.

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि
पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

देशभर के 191 जवानों ने दी शहादत : देश के विभिन्न राज्यों में 01 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच कुल 191 पुलिसकर्मी एवं अर्द्धसैनिक बलों के जवान कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए. इनमें आंध्र प्रदेश के 5, अरुणाचल प्रदेश के 1, असम के 2, बिहार के 8, छत्तीसगढ़ के 16, गुजरात के 3, कर्नाटक के 8, मध्यप्रदेश के 11, पश्चिम बंगाल के 12, जम्मू-कश्मीर के 14, दिल्ली के 8 सहित अन्य राज्यों के जवान शामिल हैं. इसके अलावा, बीएसएफ के 23, सीआरपीएफ के 9, आईटीबीपी के 5, सीआईएसएफ के 6, एसएसबी के 6, और आरपीएफ के 9 जवानों ने भी देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए.

पुलिस बलों ने एक साथ उन वीर शहीद साथियों को दी श्रद्धांजलि
पुलिस बलों ने एक साथ उन वीर शहीद साथियों को दी श्रद्धांजलि
बिहार के आठ वीर जवान हुए अमर
इस वर्ष बिहार पुलिस के आठ बहादुर जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान
इस वर्ष बिहार पुलिस के आठ बहादुर जवानों ने दिया सर्वोच्च बलिदान
देश वीर शहीदों का हमेशा ऋणी रहेगा- डीजीपी : कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों और जवानों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई.पूरे राज्य में पुलिस संस्मरण दिवस समारोह भावपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ.डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि देश के ये सपूत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका साहस, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रप्रेम हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा.

देश और समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहें : इस मौके पर डीजीपी बिहार विनय कुमार ने कहा हम सभी हमेशा उनके बलिदानों के प्रति कृतज्ञ हैं और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हैं. आज का यह दिन केवल शहादत की याद नहीं, बल्कि हर वर्दीधारी के लिए यह प्रेरणा का प्रतीक है कि वह देश और समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े.

TRIBUTE TO BRAVE MARTYRS
21 OCT POLICE MEMORIAL DAY
POLICE SMRITI DIWAS 2025

