दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, बताया संगठन का 'भगीरथ'

इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन का पालन करने को कहा.

कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश
कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश
नई दिल्ली: दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 'समर्पण दिवस' पर श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान मुख्य स्मृति सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि 1952 से 1968 के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ का जो राष्ट्रव्यापी ढांचा तैयार किया, उसी का परिणाम है कि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है. 1964 में जनसंघ ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीतकर पहली बार किसी निकाय में सत्ता का स्वाद चखा था, जो कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरने की पहली बड़ी सीढ़ी थी.

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे दूरदर्शी मनीषी थे, जिन्होंने देश को पूंजीवाद और साम्यवाद के द्वंद्व से निकालकर 'एकात्म मानववाद' का विकल्प दिया. आज भारत जिस ओजस्वी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, उसमें दीनदयाल जी के विचारों की केंद्रीय भूमिका है. विकास का असली पैमाना 'अंत्योदय' है, यानी समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का कल्याण, जिसे वर्तमान केंद्र सरकार धरातल पर उतार रही है.

सत्ता नहीं, सेवा का मार्ग दिखाया: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय राजनीति को सत्ता की नहीं, बल्कि सेवा की दिशा दी. वे भाजपा के उस विशाल संगठन के 'भगीरथ' थे, जिसकी छांव में आज करोड़ों कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने की आधुनिक अभिव्यक्ति हैं.

संगठन की शक्ति और सादगी पर जोर: इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संगठन के कार्यों में समयबद्धता और अनुशासन का पालन करें, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि होगी. इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के सभी 14 जिला कार्यालयों में भी स्मृति सभाएं आयोजित की गईं. मुख्य कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, योगेंद्र चांदोलिया, पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता और प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे. इसके अलावा विधायक अजय महावर, प्रदेश पदाधिकारी और पार्षदों ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.

संपादक की पसंद

