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Gurjar Reservation Movement : विजय बैंसला ने मारे गए युवकों की मूर्ति लगाने का किया ऐलान, जानिए पूरा मामला

कुशालीपुरा तिराहे पर गुर्जर समाज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम का दूसरा दिन. पुलिस प्रशासन मुस्तैद...

Tribute Program of the Gurjar Community
गुर्जर समाज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम (ETV Bharat Sawai Madhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 8:55 PM IST

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सवाई माधोपुर: जिले के कुशालीपुरा तिराहे पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति द्वारा तीन दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें गुरुवार सुबह से ही जगह-जगह से गुर्जर समाज के नेताओं के साथ समाज के युवा, बुजुर्ग बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे थे. वहीं, शुक्रवार को कुशालीपुरा तिराहे पर गुर्जर समाज के हजारों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और महापंचायत की.

जिसमें गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसाल सहित गुर्जर समाज के कई नेता और समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे. कुशालीपुरा तिराहे पर आयोजित गुर्जर समाज के कार्यक्रम के चलते जहां तक नजर जाए वहां तक हाईवे पर गुर्जर समाज के लोग ही नजर आ रहे थे. ऐसे में सवाई माधोपुर खंडार और मध्य प्रदेश एवं सवाई माधोपुर फलोदी मार्ग पर कुछ देर यातायात बाधित रहा.

वहीं, गुर्जर समाज के लोगों ने गुर्जर आंदोलन में मारे गए फलोदी क्षेत्र के दो गुर्जर युवकों की मूर्तियां स्थापित करने के तहत यह तीन दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी विगत कई सालों से गुर्जर समाज मांग कर रहा था. उनका कहना है कि आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उनकी स्मृति में मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए.

पढ़ें : गुर्जर आरक्षण: कैबिनेट सब कमेटी बैठक में मृतक के आश्रित को नौकरी, 5 लाख की आर्थिक सहायता का फैसला

इस दौरान विजय बैंसला ने आंदोलन के दौरान मारे गए गुर्जर समाज के मारे गए लोगों की की मूर्ति कुशालीपुरा तिराहे पर लगाने का ऐलान कर दिया. विजय बैंसला ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन का शनिवार को श्रद्धांजलि दिवस है और आंदोलन के दौरान मारे गए युवकों की मूर्ति लगाई जाएगी और उनका अनावरण भी किया जाएगा. विजय बैंसला ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में प्रशासन की गोलियों से मारे गए गुर्जर समाज के मृतकों की याद में विगत 20 सालों से यहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस बार उनकी मूर्ति लगाकर कल उनका अनावरण किया जाएगा.

वहीं, गुर्जर समाज का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे भी आंदोलन किया जा सकता है. वहीं, विजय बैंसला के मूर्ति लगाने के ऐलान के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. अब देखना यह है कि गुर्जर समाज प्रशासन की बिना अनुमति के मूर्ति स्थापना कर पता है या फिर प्रशासन गुर्जर समाज को मूर्ति लगाने की अनुमति देता है.

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