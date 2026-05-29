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Gurjar Reservation Movement : विजय बैंसला ने मारे गए युवकों की मूर्ति लगाने का किया ऐलान, जानिए पूरा मामला

गुर्जर समाज का श्रद्धांजलि कार्यक्रम ( ETV Bharat Sawai Madhpur )

सवाई माधोपुर: जिले के कुशालीपुरा तिराहे पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति द्वारा तीन दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें गुरुवार सुबह से ही जगह-जगह से गुर्जर समाज के नेताओं के साथ समाज के युवा, बुजुर्ग बड़ी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने लगे थे. वहीं, शुक्रवार को कुशालीपुरा तिराहे पर गुर्जर समाज के हजारों लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और महापंचायत की. जिसमें गुर्जर आरक्षण आंदोलन के संयोजक स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसाल सहित गुर्जर समाज के कई नेता और समाज के हजारों लोग उपस्थित रहे. कुशालीपुरा तिराहे पर आयोजित गुर्जर समाज के कार्यक्रम के चलते जहां तक नजर जाए वहां तक हाईवे पर गुर्जर समाज के लोग ही नजर आ रहे थे. ऐसे में सवाई माधोपुर खंडार और मध्य प्रदेश एवं सवाई माधोपुर फलोदी मार्ग पर कुछ देर यातायात बाधित रहा. वहीं, गुर्जर समाज के लोगों ने गुर्जर आंदोलन में मारे गए फलोदी क्षेत्र के दो गुर्जर युवकों की मूर्तियां स्थापित करने के तहत यह तीन दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी विगत कई सालों से गुर्जर समाज मांग कर रहा था. उनका कहना है कि आरक्षण आंदोलन में जान गंवाने वालों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उनकी स्मृति में मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए.