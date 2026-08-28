सपा कार्यालय में नेपाल आपदा पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि, विधायक राकेश यादव ने राहत सामग्री भेजने का किया ऐलान
इस मौके पर कैलाश मानसरोवर यात्रा में हुए भारतीय नागरिकों के लिए प्रार्थना भी की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 3:13 PM IST
बलरामपुर: नेपाल में आई आपदा में मारे गए लोगों की याद में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा में हुए भारतीय नागरिकों के लिए प्रार्थना भी की गई. इस अवसर पर भारत नेपाल सीमा से सटे गैसड़ी के विधायक राकेश यादव ने नेपाल में आई आपदा के राहत सामग्री भेजने का ऐलान भी किया.
इस दौरान सपा विधायक राकेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी नेपाल में भीषण बाढ़, लैंडस्लाइड और ग्लेशियर फटने से मची भारी तबाही के बीच समाजवादी पार्टी ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि भारत जल्द से जल्द नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव सामग्री (Relief Materials) भेजने की तैयारी कर रहा है.
भारत नेपाल सीमा से सटे गैसडी के विधायक राकेश यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा राहत सामग्री में जरूरी दवाएं, मेडिकल उपकरण, खाद्य पैकेट्स, टेंट, तिरपाल, पेयजल और अन्य आवश्यक जीवनरक्षक वस्तुएं शामिल होंगी. नेपाल सरकार व स्थानीय आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय बनाकर इन राहत सामग्रियों को जल्द से जल्द ग्राउंड ज़ीरो तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि भारत नेपाल का सदियों से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है. सीमा से सटे हजारों भारतीय हर रोज नेपाल आते जाते है. संकट की इस घड़ी में भारत हमेशा की तरह नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है. पूर्व विधायक राम सागर अकेला ने कहा कि नेपाल भारत का मित्र देश है. इस दुख की धड़ी में हम सब नेपाल के लोगों के साथ खड़े है.प्राकृतिक आपदा दुनिया के किसी भी देश में किसी भी समय आ सकती है. इसलिए भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को नेपाल की मदद करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो भारत से नेपाल और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे उनकी मदद के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए. इस अवसर पर सपा जिला उपाध्यक्ष शफीउल्ला खां विकास मंत्री, इकबाल जावेद, विजय मौर्य, मोहम्मद वसीम, राम बहादुर यादव, अहद अहमद, अख़लाक़ खान, मोहम्मद साबिर, प्रमोद यादव, शलेन्द्र यादव, सोनू यादव, दीपक यादव, मोहम्मद गुलाम, आदि ने नेपाल त्रासदी पर गहरा शोक जताया.
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