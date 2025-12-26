ETV Bharat / state

दिवंगत पत्रकार डॉ. वेद प्रकाश शरण को प्रेस क्लब में दी गई श्रद्धांजलि! पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और पद्मश्री बलवीर दत्त हुए शामिल

रांची: दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद एवं कांग्रेस नेता डॉ. वेद प्रकाश शरण का पार्थिव शरीर शुक्रवार को रांची प्रेस क्लब लाया गया. यहां पत्रकारों, समाजसेवियों, राजनेताओं, बुद्धिजीवियों एवं शुभचिंतकों ने उन्हें पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

भतीजे ने डॉ. वीपी शरण को दी मुखाग्नि

रांची प्रेस क्लब में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. पद्मश्री बलबीर दत्त, बैजनाथ मिश्र, अनुज कुमार सिन्हा, शंभुनाथ चौधरी, अभिषेक सिन्हा और अमरकांत ने अपने वक्तव्यों में रांची प्रेस क्लब की स्थापना, क्लब निर्माण और पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉ. वेद प्रकाश शरण के योगदान को याद किया. रांची प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा के बाद दिवंगत पत्रकार डॉ. वीपी शरण की अंतिम यात्रा हरमू मुक्तिधाम पहुंची. यहां उनके भतीजे ने उन्हें मुखाग्नि दी.

श्रद्धांजलि सभा में उमड़े सैकड़ों लोग

रांची प्रेस क्लब में दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में रांची प्रेस क्लब के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री बलबीर दत्त, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ मिश्र, अनुज कुमार सिन्हा, वाईएन झा, अनिल कुमार सिंह, रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभु नाथ चौधरी, सचिव अभिषेक सिन्हा, कोषाध्यक्ष कुबेर, संयुक्त सचिव चंदन, कार्यकारिणी सदस्य अशोक गोप, प्रतिमा कुमारी, निर्भय कुमार, चंदन वर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह, पूर्व सचिव अमरकांत, पूर्व कोषाध्यक्ष सुशील सिंह ‘मंटू’, नवल किशोर सिंह, प्रभात कुमार सिंह, राजेश तिवारी, आलोक सिन्हा, विजय मिश्रा, राकेश सिंह, देवेंद्र सिंह, अशोक द्विवेदी, रविचंद कपूर, जावेद अख्तर, रंजीत कुमार समेत कई पत्रकार मौजूद रहे.