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पद्मविभूषण डॉ तीजन बाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने बताया अपूरणीय क्षति

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्वर्गीय पद्मविभूषण डॉ तीजनबाई को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरु हुई.

Tribute paid to Dr Teejan Bai
स्वर्गीय डॉ तीजनबाई को श्रद्धांजलि (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 12:58 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसूत्र सत्र की पहले दिन की कार्यवाही में पंडवानी गायिका पद्मविभूषण डॉ तीजनबाई को श्रद्धांजलि दी गई. कार्यवाही शुरु होने से पहले जनप्रतिनिधियों ने पंडवानी गायिकी में अपना लोहा मनवाने वाली तीजनबाई को श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ वरिष्ठ विधायकों ने तीजन बाई के अविस्मरणीय योगदान को याद किया.

सीएम विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि डॉ तीजन बाई ने पंडवानी गायन की कापालिक शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. अपनी विलक्षण प्रतिभा से लोककला को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. उनकी प्रस्तुतियों में गायन और अभिनय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था. पात्रों का सजीव चित्रण, ओजपूर्ण वाणी और प्रभावशाली प्रस्तुति श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी.

तीजन बाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉ. तीजन बाई का जीवन संघर्ष, साधना और समर्पण का प्रेरक उदाहरण है. जिस दौर में महिलाओं की पंडवानी गायन में भागीदारी अत्यंत सीमित थी, उस समय उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनीं. डॉ. तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोकसंस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है. उनके जाने से कला एवं सांस्कृतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है- विष्णुदेव साय,सीएम छग

नेता प्रतिपक्ष ने की उनके नाम पर पुरस्कार घोषित करने की मांग

नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भी पद्मविभूषण डॉ तीजन बाई को याद किया. उन्होंने कहा कि ये सदन में पहला अवसर है, जब हम किसी पदम् सम्मान से सम्मानित विभूति पर चर्चा कर रहे हैं. डॉ. तीजन बाई का जाना हम सबके लिए अपूरणीय क्षति है. मैं अपने विधायक दल की ओर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं.साथ ही सरकार से मैं मांग करता हूं कि उनके नाम पर किसी पुरस्कार की घोषणा करें.

भूपेश बोले व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्म से बनता है बड़ा

संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि डॉ तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ का गौरव विश्व पटल पर स्थापित किया. मैं अपने मंत्रालय की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई ऐसे परिवार से थीं, जहां शिक्षा का अभाव रहा. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस देश को गौरान्वित किया. उनका जीवन कर्म हम सबके लिए प्रेरित करने वाला है.उन्होंने कहा कि तीजन बाई जैसी शख्सियत ने साबित किया कि मुश्किल परिस्थितियों का मुकाबला डटकर कैसे किया जाता है. उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है. हम छत्तीसगढ़ या देश के किसी भी हिस्से की बात करें तो वहां पंडवानी गायिका तीजन बाई का कला में योगदान देखने को मिलेगा.इसलिए सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उन्होंने अपनी कला से पहचान बनाई है.

स्वर्गीय तीजनबाई के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार

संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि तीजन बाई का जीवन बेहद संघर्षमय रहा है. लेकिन कठिन परिस्थितियों के बीच उन्होंने पंडवानी गायन के माध्यम से खुद को स्थापित किया. छत्तीसगढ़ को गौरांवित किया. उनका जाना पूरी दुनिया लोक कला के लिए एक बड़ी क्षति है.उन्होंने सदन को जानकारी दी कि तीजनबाई के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार रखा जाएगा.

बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने दी श्रद्धांजलि

पंडवानी गायिका तीजन बाई को लेकर मंत्री गजेंद्र यादव सहित विधायक किरण सिंह देव, अनुज शर्मा, अनिला भेड़िया, कुंवर सिंह निषाद, भईया लाल कोरसेवाड़ा और विधायक रिकेश सेन ने भी अपने विचार व्यक्त किए. इसके साथ सदन में श्रद्धांजलि देने के बाद 5 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

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