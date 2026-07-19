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199वीं जयंती पर याद किए गए अमर शहीद मंगल पांडेय, 1857 की क्रांति के नायकों को नमन

कार्यक्रम के बाद पूरा पार्क मंगल पांडेय अमर रहें, भारत माता की जय और वंदे मातरम् के गगनभेदी उद्घोषों से गुंजायमान हो उठा.

शहीद मंगल पांडेय की 199वीं जयंती पर किया गया श्रद्धापूर्वक नमन
शहीद मंगल पांडेय की 199वीं जयंती पर किया गया श्रद्धापूर्वक नमन (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 4:13 PM IST

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रायबरेली: शहीद मंगल पांडेय की 199वीं जयंती के अवसर पर अमर सेनानी राना बेनी माधव सिंह पार्क में रविवार को मातृभूमि सेवा मिशन ने कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीद मंगल पांडेय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर, माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ. इसके बाद पूरा पार्क मंगल पांडेय अमर रहें, भारत माता की जय और वंदे मातरम् के गगनभेदी उद्घोषों से गुंजायमान हो उठा.

योग साधकों एवं उपस्थित नागरिकों ने अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प लिया. उनकी स्मृति में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मातृभूमि सेवा मिशन के संयोजक प्रदीप पांडेय ने कहा, 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडेय ने गुलाम भारत में स्वाभिमान की पहली मशाल प्रज्ज्वलित की.

ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में बैरकपुर छावनी में तैनात रहते हुए उन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका. उनके साहसिक कदम ने पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना का संचार किया और 1857 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया.

अंग्रेजी हुकूमत ने 8 अप्रैल 1857 को उन्हें बैरकपुर में फांसी दे दी, किंतु उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अमर प्रेरणा बन गया. उनका जीवन आज भी प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र प्रथम, स्वाभिमान, साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देता है.

मंगल पांडेय का विद्रोह केवल एक सैनिक का प्रतिरोध नहीं था, बल्कि विदेशी दासता के विरुद्ध भारतीय अस्मिता का पहला संगठित उद्घोष था. उसी ऐतिहासिक चिंगारी ने आगे चलकर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विराट स्वरूप धारण किया और देशभर में आजादी की अलख जगा दी। भारतीय इतिहास में उनका नाम राष्ट्रभक्ति, साहस और सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक के रूप में सदैव अमर रहेगा.

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मंगल पांडेय की 199वीं जयंती
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मंगल पांडेय
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