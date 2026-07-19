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199वीं जयंती पर याद किए गए अमर शहीद मंगल पांडेय, 1857 की क्रांति के नायकों को नमन

शहीद मंगल पांडेय की 199वीं जयंती पर किया गया श्रद्धापूर्वक नमन ( Photo Credit:ETV Bharat )

रायबरेली: शहीद मंगल पांडेय की 199वीं जयंती के अवसर पर अमर सेनानी राना बेनी माधव सिंह पार्क में रविवार को मातृभूमि सेवा मिशन ने कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ अमर शहीद मंगल पांडेय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर, माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ. इसके बाद पूरा पार्क मंगल पांडेय अमर रहें, भारत माता की जय और वंदे मातरम् के गगनभेदी उद्घोषों से गुंजायमान हो उठा.

योग साधकों एवं उपस्थित नागरिकों ने अमर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प लिया. उनकी स्मृति में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मातृभूमि सेवा मिशन के संयोजक प्रदीप पांडेय ने कहा, 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडेय ने गुलाम भारत में स्वाभिमान की पहली मशाल प्रज्ज्वलित की.

ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में बैरकपुर छावनी में तैनात रहते हुए उन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका. उनके साहसिक कदम ने पूरे देश में स्वतंत्रता की चेतना का संचार किया और 1857 की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया.