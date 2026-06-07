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हजारीबाग में कारगिल शहRद विद्यानंद सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, शहरवासियों ने किया नमन

हजारीबाग: मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत कारगिल शहीद विद्यानंद सिंह की स्मृति में रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. कारगिल पेट्रोल पंप के निकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया . कार्यक्रम में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई. कैसे इन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसकी जानकारी लोगों को दी गई.

लोगों ने शहीद की वीरता को किया याद

कारगिल युद्ध में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के वीर जवान विद्यानंद सिंह का 27वां शहादत दिवस रविवार को कारगिल प्वाइंट में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया. इस अवसर पर शहीद की वीरता को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. समारोह में मुख्य अतिथि नगर निगम के महापौर अरविंद कुमार राणा शहीद के परिजन समेत हजारीबाग के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे.

शहीद विद्यानंद सिंह की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन (Etv Bharat)

महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि विद्यानंद सिंह ने 17 हजार फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ते हुए तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था. उन्होंने भारतीय सेना के अनुशासन की सराहना की. शहीद विद्यानंद सिंह के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सेना में जाना गर्व की बात है. शहीद विद्यानंद सिंह की बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र और सेना मेडल से सम्मानित किया गया था.