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लखनऊ : ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई की याद में जुटे हजारों, आयतुल्लाह के प्रतिनिधि भी हुए शामिल

वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे ने कहा कि खामेनेई ने कभी समझौता नहीं किया और अपनी कौम के लिए डटे रहे

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खामेनेई की याद में श्रद्धांजलि सभा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
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लखनऊ: लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा में सोमवार को ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत में खामेनेई के प्रतिनिधि डॉ. अब्दुल मजीद हकीम शामिल हुए. वहीं, बड़ी संख्या में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी मौजूद रहे.

इस श्रद्धांजलि सभा के दौरान एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें ईरान युद्ध में मारे गए लोगों, खासकर बच्चों की तस्वीरों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. साथ ही, मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर सामाजिक सेवा का संदेश भी दिया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने की. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लखनऊ की सरज़मीं पर खामेनेई के प्रतिनिधि का आना हम सबके लिए गर्व और सम्मान की बात है. उन्होंने इस आयोजन को एकता और इंसानियत का प्रतीक बताया.

वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजय राय ने खामेनेई को “बहादुरी का प्रतीक” बताया. साथ ही उन्होंने कहा कि खामेनेई ने कभी समझौता नहीं किया और अपनी कौम व देश के लिए डटे रहे. अजय राय ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान की भूमिका भारत के प्रति सहयोगी की रही है, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रही है.

श्रद्धांजलि सभा में ईरान-अमेरिका संबंधों पर भी चर्चा हुई, जिसमें अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को लेकर सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने कहा कि वैश्विक राजनीति में बदलते बयान इस बात का संकेत हैं कि हालात तेजी से बदल रहे हैं. इस मौके पर स्वामी सारंग और AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे.

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