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ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनई को जयपुर में श्रद्धांजलि, हजारों की तादाद में जुटे लोग

इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ईरान हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है, 1994 में जब सभी मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए थे तब भी ईरान हिंदुस्तान के साथ खड़ा था. मुश्किल वक्त में भी ईरान ने भारत को गैस और तेल मुहैया कराया है. ऐसे वक्त में भारत सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए.

जयपुर: अमेरिका- इजरायल के साथ युद्ध में मारे गए ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनई को श्रद्धांजलि देने के लिए राजधानी जयपुर में बुधवार रात एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया. राजधानी के रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला मैदान में आयोजित शोक सभा में हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए और खामनाई को श्रद्धांजलि दी. शोक सभा में भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार, अजमेर दरगाह सज्जादा नशीन सईद सरवर चिश्ती, इतिहासकार अशोक पांडे सहित कई इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद रहे.

एआइएमआइएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार ने कहा कि जो इसे केवल शिया समुदाय की लड़ाई बता रहे हैं वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि यह लड़ाई शिया और सुन्नी की नहीं बल्कि इंसानियत की है. इजराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान में इंसानियत का कत्ल किया है. उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी भी किसी इस्लामी राष्ट्र पर हमला नहीं किया बल्कि वहां मौजूद अमेरिका के बेस कैंप पर हमले किए हैं.

ईरान कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा : वहीं भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान कभी भी किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा. अगर भविष्य में ईरान परमाणु संपन्न बनता भी है तब भी किसी पर हमला नहीं करेगा क्योंकि यह उनके धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है. इलाही ने कहा कि भारत और ईरान के संबंध सदियों पुराने हैं जिन्हें आगे भी मजबूती के साथ बनाए रखा जाएगा.

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उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनई ने हमेशा भारत के लोगों को वतन परस्त, वफादार और ईमानदार बताया है. भविष्य में दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि ईरान इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के कई कारण हो सकते हैं लेकिन इसमें इंसानियत खतरे में में पड़ रही है. उन्होंने कहा कि जैसा अयातुल्लाह खान ने भारत के लिए ईरान में कहा था मैंने भारत में आकर उसे बिल्कुल वैसा ही पाया है.यहां के लोग बेहद मिलनसार और रिश्ते निभाने वाले हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका-इजरायल ने छोटी-छोटी बच्चियों का कत्ल किया है वो इंसानियत के माथे पर कलंक है. वहीं अयातुल्लाह खामनई को श्रद्धांजलि देने के लिए जयपुर और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग कर्बला मैदान पहुंचे थे.