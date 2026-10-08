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रांची में रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हुए शामिल

रामविलास पासवान की पुण्यतिथि ( ETV BHARAT )

रांची: बिहार के एक छोटे से गांव शहरबन्नी (खगड़िया) से देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है. इस मौके पर झारखंड सहित देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए. इस दौरान प्रदेश लोजपा(R) के द्वारा राजधानी रांची के पुराने विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए.

लोजपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पासवान ने इस मौके पर रामविलास पासवान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वह बेहद ही सरल विचार के व्यक्ति थे और राजनीतिक में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी. गरीब एवं पिछड़ों के लिए उनके हृदय में इतना आदर था कि वह उन्हें बेहद ही सम्मान देते थे. आज वह नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक है और उनके आदर्शों पर हम लोजपा के सभी कार्यकर्ता चलने का काम करेंगे.