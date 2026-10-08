रांची में रामविलास पासवान की श्रद्धांजलि सभा, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हुए शामिल
रांची में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 5:22 PM IST
रांची: बिहार के एक छोटे से गांव शहरबन्नी (खगड़िया) से देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान की आज पुण्यतिथि है. इस मौके पर झारखंड सहित देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए. इस दौरान प्रदेश लोजपा(R) के द्वारा राजधानी रांची के पुराने विधानसभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए.
लोजपा विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जनार्दन पासवान ने इस मौके पर रामविलास पासवान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वह बेहद ही सरल विचार के व्यक्ति थे और राजनीतिक में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी. गरीब एवं पिछड़ों के लिए उनके हृदय में इतना आदर था कि वह उन्हें बेहद ही सम्मान देते थे. आज वह नहीं हैं, लेकिन उनके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक है और उनके आदर्शों पर हम लोजपा के सभी कार्यकर्ता चलने का काम करेंगे.
रामविलास पासवान हमेशा याद किए जाएंगे: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
लोजपा(R) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीरेन्द्र प्रधान के द्वारा नॉर्थ ऑफिस पाड़ा में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस मौके पर लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और उन्हें याद किया गया. रामविलास पासवान अमर रहे का नारा लगा रहे लोजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनके कृतित्व की चर्चा की.
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान ने कहा कि वे बड़े राजनेता थे, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए. उनके अधूरे कार्यों को लोजपा के कार्यकर्ता और नेता पूरा करने का काम करेंगे. उन्होंने कहा कि हमें ओडिशा का प्रभारी बनाया गया है तो ज्यादातर समय ओडिशा में देंगे. फिर भी झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा. पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, उसे जरूर पूरा करेंगे.
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