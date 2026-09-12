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दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की याद में गिरिडीह में श्रद्धांजलि सभा, उमड़े हजारों लोग

गिरिडीह में सुदिव्य कुमार की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. कार्यक्रम में मंत्री चमरा लिंडा, पूर्व मंत्री बेबी देवी आदि मौजूद थे.

Sudivya Kumar
श्रद्धांजलि सभा में लगी दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार की तस्वीर. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 8:02 PM IST

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गिरिडीह: दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की स्मृति में शनिवार को गिरिडीह के पीरटांड़ प्रखंड स्थित सिदो-कान्हू मध्य विद्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई. सभा में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. सुदूरवर्ती गांव से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी पहुंचे.

कार्यक्रम में राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा, दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा, पूर्व मंत्री बेबी देवी, पूर्व विधायक केदार हाजरा, झारखंड आंदोलनकारी हीरालाल महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, मेयर प्रमिला मेहरा, डिप्टी मेयर सुमित कुमार के साथ कई नेता शामिल हुए. सभा के दौरान दिवंगत नेता को याद करते हुए कई लोग भावुक हो गए. कई वक्ताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े और पूरा माहौल गमगीन हो गया.

मंत्री चमरा लिंडा का संबोधन. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान सुदिव्य कुमार सोनू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद वक्ताओं ने उनके राजनीतिक जीवन, विधानसभा में उनके कार्यकाल और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए कार्यों को याद किया. वक्ताओं ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू का निधन पार्टी, सरकार और आम जनता के लिए अपूरणीय क्षति है.

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गिरिडीह में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मंत्री चमरा लिंडा, पूर्व मंत्री बेबी देवी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस मौके पर मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सुदिव्य कुमार जैसा जननेता कम ही धरती पर आते हैं. उनकी जैसी सोच, हाजिरजवाबी, दूर की सोच रखने वाला, सभी वर्ग को लेकर चलनेवाला नेता कम ही हैं. उन्होंने कहा कि दिवंगत मंत्री के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. वहीं दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा ने कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू के निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसे लंबे समय तक महसूस किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वे संगठन और क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े रहे. उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता.

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गिरिडीह में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोग. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं, पूर्व मंत्री बेबी देवी ने सुदिव्य कुमार सोनू से जुड़ी यादें साझा करते हुए भावुक हो गईं और मंच पर ही रो पड़ीं. उन्होंने कहा कि बड़े भाई के निधन से वह बेहद आहत हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी हैं. झारखंड आंदोलनकारी हीरालाल महतो ने भी सुदिव्य कुमार सोनू के साथ बिताए पलों को याद किया और भावुक हो गए. सभा में वक्ताओं ने उनके कार्यकाल और विधानसभा में उनके योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया. अंत में उपस्थित लोगों ने एक मिनट का मौन रखकर दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

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