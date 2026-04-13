US-Israel Strike : खामेनेई के लिए 15 अप्रैल को जयपुर में श्रद्धांजलि सभा, भीड़ जुटाने का टारगेट
श्रद्धांजलि सभा में ईरान के भारत में प्रतिनिधि आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही, सांसद संजय सिंह, आगा सैयद सहित कई इस्लामी विद्वान भी शामिल होंगे.
Published : April 13, 2026 at 7:16 PM IST
जयपुर: अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजधानी जयपुर में 15 अप्रैल को एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी के दिल्ली रोड स्थित कर्बला मैदान पर शाम 7 बजे से आयोजित होने वाली शोक सभा में राजधानी जयपुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारी है.
राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा और राजस्थान मुस्लिम फोरम के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई नामी इस्लामी विद्वान भी शामिल होंगे. इस संबंध में सोमवार को जयपुर स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी और सैयद अली इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्रद्धांजलि सभा में भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, लोकसभा सांसद आगा सैयद मेहदी, इतिहासकार अशोक पांडे, इस्लामिक विद्वान सैयद सादिक हुसैनी, अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन सय्यद सरवर चिश्ती, सर्वधर्म सद्भावना मंदिर के संस्थापक सूफी राज जैन, कासिम रसूल जैसे विद्वानों के साथ ही राजधानी जयपुर से भी कई विद्वान इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे.
नाजिश अकबर काजमी का कहना है कि श्रद्धांजलि सभा का मुख्य उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका- इजरायल के हमले में शहीद हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनई की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना है. इसके अलावा गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान में मारे गए बच्चों के लिए संवेदना व्यक्त करनी है. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद युद्ध के रूप में हो रहे नरसंहार के खिलाफ एकजुट होना और विश्व में शांति स्थापित करना है.
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प्रदेश भर से लोग जयपुर पहुंचेंगे : सैयद अली इमाम ने कहा कि श्रद्धांजलि सभा में न केवल जयपुर, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों से भी लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और खामनाई साथ ही युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होंगी.
उन्होंने बताया कि जब से अमेरिका और इजरायल ने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया था, तब से ही शिया समुदाय इसके खिलाफ है. यहां तक कि शिया समुदाय ने ईद का पर्व भी नहीं मनाया था. उन्होंने कहा कि आज भारत में भी हर धर्म के लोग अमेरिका और इजरायल की ज्यादती के खिलाफ ईरान के साथ खड़े हैं.