ETV Bharat / state

US-Israel Strike : खामेनेई के लिए 15 अप्रैल को जयपुर में श्रद्धांजलि सभा, भीड़ जुटाने का टारगेट

श्रद्धांजलि सभा का पोस्टर जारी करते हुए मुस्लिम संगठनों के लोग ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अमेरिका-इजरायल हमले में मारे गए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राजधानी जयपुर में 15 अप्रैल को एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है. राजधानी के दिल्ली रोड स्थित कर्बला मैदान पर शाम 7 बजे से आयोजित होने वाली शोक सभा में राजधानी जयपुर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारी है. राजस्थान शिया मुस्लिम महासभा और राजस्थान मुस्लिम फोरम के बैनर तले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई नामी इस्लामी विद्वान भी शामिल होंगे. इस संबंध में सोमवार को जयपुर स्थित शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद नाजिश अकबर काजमी और सैयद अली इमाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्रद्धांजलि सभा में भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, लोकसभा सांसद आगा सैयद मेहदी, इतिहासकार अशोक पांडे, इस्लामिक विद्वान सैयद सादिक हुसैनी, अजमेर दरगाह के गद्दीनशीन सय्यद सरवर चिश्ती, सर्वधर्म सद्भावना मंदिर के संस्थापक सूफी राज जैन, कासिम रसूल जैसे विद्वानों के साथ ही राजधानी जयपुर से भी कई विद्वान इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे. सैयद नाजिश अकबर कासमी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)