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कैप्टन स्मित मच्छर को मेवाड़ की ओर से सम्मान, तैयार की '174 साहस' पगड़ी', पीएमओ से मांगी मदद

उदयपुर: आसमान में मंडराए खतरे के बीच अदम्य साहस दिखाकर 174 यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छर के साहस को अब मेवाड़ की धरती से सम्मान मिलने जा रहा है. उदयपुर के पगड़ी निर्माताओं ने कैप्टन स्मित के लिए खास पगड़ी तैयार की है. इसे नाम दिया गया है, 'कैप्टन स्मित मच्छर 174 साहसी पगड़ी'. यह पगड़ी केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि राजस्थान के शौर्य, मेवाड़ की परंपरा और विमानन जगत को एक साथ जोड़ने की कोशिश है.

चार से पांच दिन में तैयार हुई पगड़ी : पगड़ी निर्माता जिनेश और जयंत कोठारी ने बताया कि इसे तैयार करने में करीब चार से पांच दिन का समय लगा. सबसे पहले पगड़ी के लिए डिजाइन तैयार किया गया. इसके बाद रंगों का चयन किया गया और केसरिया-नीले रंगों के संयोजन के साथ विमानन प्रतीकों को शामिल किया गया. निर्माताओं के मुताबिक पगड़ी को ऐसा स्वरूप देने की कोशिश की गई है, जिसमें कैप्टन स्मित के साहस के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान भी दिखाई दे.

केसरिया रंग में राजस्थान का शौर्य : पगड़ी के डिजाइन में विमानन से जुड़े प्रतीकों के साथ '174 साहस' को उकेरा गया है. इसे पारंपरिक भोपालशाही शैली में तैयार किया गया है, ताकि आधुनिक विमानन क्षेत्र से जुड़े इस सम्मान में मेवाड़ की पारंपरिक पहचान भी कायम रहे. पगड़ी के रंगों के जरिए भी एक खास संदेश देने की कोशिश की गई है. केसरिया रंग मेवाड़ और राजस्थान की धरती के शौर्य का प्रतीक है, जबकि नीला रंग खुले आकाश और एविएशन की पहचान को दर्शाता है. इस तरह पगड़ी में धरती की वीरता और आकाश के साहस को एक साथ पिरोने की कोशिश की गई है.

दोनों भाई कैप्टन स्मित के लिए ‘174 साहस’ पगड़ी तैयार करते हुए (ETV Bharat Udaipur)

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मेवाड़ में सम्मान की पुरानी परंपरा : जिनेश और जयंत कोठारी का कहना है कि मेवाड़ में विशिष्ट व्यक्तियों और खास अवसरों पर पगड़ी पहनाकर सम्मान करने की पुरानी परंपरा रही है. इसी परंपरा के तहत कैप्टन स्मित के लिए यह विशेष पगड़ी तैयार की है. पगड़ी निर्माता ने बताया कि कैप्टन स्मित मच्छर की घटना की खबर ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था, लेकिन उनके साहस और भारतीय मूल के बारे में जानकर मन गर्व से भर उठा. पगड़ी पर अंकित '174' बचाई गई जिंदगियों का प्रतीक है, जबकि 'Courage' उनके अदम्य साहस को समर्पित है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ एक पगड़ी नहीं, बल्कि मेवाड़ की ओर से साहस को दिया गया सम्मान और सलाम है. उनके मुताबिक, यह सिर्फ एक पगड़ी नहीं, बल्कि मेवाड़ की ओर से साहस को दिया गया सम्मान है. उनका प्रयास है कि यह पगड़ी कैप्टन स्मित तक पहुंचाई जा सके.

दोनों भाईयों की मेहनत से बनी कैप्टन स्मित की खास पगड़ी (ETV Bharat Udaipur)

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पीएमओ से मांगी मदद, कैप्टन तक पहुंचाना मकसद : पगड़ी को कैप्टन स्मित मच्छर तक पहुंचाने के लिए निर्माताओं ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर सहयोग मांगा है. इसके साथ ही फ्लाईदुबई, भारत और संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क किया जा रहा है. निर्माताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रचार से ज्यादा इस सम्मान को उसके असली हकदार तक पहुंचाना है. वे चाहते हैं कि कैप्टन स्मित इस पगड़ी को स्वीकार करें और इसे मेवाड़ की ओर से मिले सम्मान के रूप में अपने पास रखें.

केसरिया और नीले रंग में खूब जचेगी पगड़ी (ETV Bharat Udaipur)

पूरी दुनिया को अपने बेटे पर गर्व : उदयपुर के स्थानीय लोगों में भी कैप्टन स्मित के साहस को लेकर उत्साह है. स्थानीय निवासी विपुल ने कहा कि जिस तरह कैप्टन ने कठिन परिस्थिति में धैर्य और साहस का परिचय दिया, वह प्रेरणादायक है. उनका कहना है कि ऐसे साहस पर सिर्फ राजस्थान या मेवाड़ ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को गर्व होना चाहिए. पगड़ी खरीदने पहुंची अनीशा पटेल ने कहा कि स्मिथ ने जो काम किया वह पूरे विश्व में भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है. हमें उन पर फक्र है. उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि मैं जहां से पगड़ी खरीदने आई, उन्होंने उनके लिए यह विशेष पगड़ी बनाई है.

सधे हाथों से तैयार की खास पगड़ी (ETV Bharat Udaipur)

हमले के बाद भी संभाला विमान : फ्लाईदुबई की उड़ान FZ 1073 में कैप्टन स्मित मच्छर ने उस समय साहस और धैर्य का परिचय दिया, जब उड़ान के दौरान को-पायलट के हमले में वे घायल हो गए. चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और विमान में सवार यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी. उनके इसी साहस को लेकर उदयपुर में विशेष पगड़ी तैयार की गई है. पगड़ी पर प्रमुखता से 174 साहस अंकित किया गया है. यह संख्या उन 174 यात्रियों की ओर इशारा करती है, जिनकी सुरक्षा के लिए कैप्टन स्मित ने मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई.