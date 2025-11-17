ETV Bharat / state

रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि, विश्व यादगार दिवस पर हुआ आयोजन

धमतरी : धमतरी में रोड एक्सीडेंट में जान गंवा देने वाले लोगों की आत्मा की शांति के लिए कार्यक्रम हुआ.घड़ी चौक में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया.इस दौरान उपस्थित लोगों ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सभी संकल्प लिया. सभी ने मौन रखकर मृत आत्माओं को शांति की प्रार्थना की. साथ ही साथ मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस कार्यक्रम में एएसपी, डीएसपी और कोतवाली थाना प्रभारी समेत गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए.





दुर्घटना से मौत होने पर होती है सामाजिक क्षति : कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारी सरिता बहन ने कहा कि विश्व यादगार दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ नवंबर माह के तीसरे रविवार को प्रतिवर्ष मनाता है. ब्रह्मकुमारी सरिता बहन ने सड़क दुर्घटना को अत्यंत दर्दनाक और भयावह बताया. जिससे पारिवारिक,सामाजिक, मानसिक और आर्थिक क्षति होती है. सरिता बहन ने कहा कि परिवार में किसी भी एक व्यक्ति की दुर्घटना से मौत होने पर परिवार के साथ समाज में भी इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है.

संयमपूर्वक गाड़ी चलाने की अपील : आजकल लापरवाही के साथ चलाए जा रहे वाहनों में चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, लोगों में संयम और संतुलन का अभाव है. यही कारण है कि दुर्घटना दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. प्रतिवर्ष लाखों लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और यदि हम सावधानी पूर्वक आत्मिक संतुलन और संयमपूर्वक गाड़ी चलाएं तो निसंदेह समाज में हम सड़क दुर्घटना को रोकथाम में सहयोग दे सकते हैं. इसके लिए अध्यात्मिकता को अपनाने के लिए जोर दिया ताकि मानसिक शांति से जीवन संतुलित हो सके.इस मौके पर पुलिस ने भी लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.