शहीद वीरनारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में श्रद्धांजलि समारोह, बलौदाबाजार जिले में बड़ा आयोजन

बलौदाबाजार जिला आज एक बड़े आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है.

VISHNUDEO SAI BALODABAZAR VISIT
शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 10, 2025 at 12:26 PM IST

बलौदाबाजार: शहीद वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि सोनाखान में होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो रहे हैं. इस मौके पर जिले को 101 करोड़ 44 लाख 53 हजार रुपये के 119 विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात मिल रही है.

बलौदाबाजार जिले की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव

मुख्यमंत्री साय 75 करोड़ 55 लाख रुपये के 88 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 25 करोड़ 89 लाख रुपये के 31 नए कार्यों का भूमिपूजन करेंगे. कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिले के प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे. रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल भी शामिल होंगे.

श्रद्धांजलि से विकास तक, एक ही मंच पर कई संदेश

शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं है. प्रशासन ने इसे विकास, जनसरोकार और योजनाओं के लाभ को जनता तक पहुंचाने का बड़ा अवसर बनाया है. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना के 10 हितग्राहियों को चाबी सौंपेंगे. इसके अलावा ''हम होंगे कामयाब'' योजना के तहत 37 युवाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा. आदिवासी समाज के प्रतिभाशाली युवाओं और सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मान भी प्रस्तावित है.

Martyr Veernarayan Singh Sacrifice Day
शहीद वीरनारायण सिंह (ETV Bharat Chhattisgarh)

मुख्य आकर्षण, 88 कार्यों का लोकार्पण

लोकार्पण किए जाने वाले कार्यों की सूची काफी लंबी है, लेकिन इनमें सबसे खास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल जल प्रदाय योजनाएं हैं. जिले के कई गांव लंबे समय से शुद्ध पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे. ग्रामीणों की मांग और जनप्रतिनिधियों की पहल पर इन गांवों में बड़े पैमाने पर जल प्रदाय योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है.इन योजनाओं के पूरा होने से हजारों ग्रामीणों को अब सालभर स्वच्छ पेयजल मिलेगा. इससे बीमारियों में कमी, समय की बचत और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा.

⦁ ग्राम ओड़ान में 2 करोड़ 40 लाख 85 हजार रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना

⦁ ग्राम खरतोरा में 2 करोड़ 35 लाख 8 हजार रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग जल योजना

⦁ ग्राम सकरी (स) में 1 करोड़ 80 लाख 99 हजार रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल जल प्रदाय योजना

⦁ ग्राम गोरधा में 1 करोड़ 72 लाख 22 हजार रुपये की लागत से एकल नल जल प्रदाय योजना

⦁ ग्राम दतान (ख) में 1 करोड़ 61 लाख 24 हजार रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना

भूमिपूजन, 31 नए कार्यों की नींव रखी जाएगी

भूमिपूजन वाले कार्यों में जल संसाधन विभाग का वर्चस्व देखा जा सकता है. जिले में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, नालों में पानी रोकने, तटबंध मजबूत करने और नहरों के जीर्णोध्दार पर जोर दिया जा रहा है.इन परियोजनाओं से जिले की सिंचाई क्षमता में सीधा इजाफा होगा. कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की निर्भरता बारिश पर कम होगी.

⦁ अर्जुनी (कसडोल) में 5 करोड़ 84 लाख 11 हजार रुपये की लागत से जोंक शीर्ष जीर्णोध्दार एवं तटबंध निर्माण

⦁ लवन शाखा नहर के तिल्दा, करदा लाटा और सिरियाडीह माइनर का 3 करोड़ 63 लाख 35 हजार रुपये की लागत से जीर्णोध्दार एवं पुनर्निर्माण

⦁ मटिया नाला (कसडोल) में 3 करोड़ 36 लाख 60 हजार रुपये की लागत से स्टॉप डेम निर्माण

⦁ परसाडीह (पलारी) में 2 करोड़ 99 लाख 33 हजार रुपये की लागत से खोरसी नाला में स्टॉप डेम निर्माण

⦁ लाहोद (बलौदाबाजार) में 2 करोड़ 60 लाख 87 हजार रुपये की लागत से निरीक्षण कुटीर, आवासीय भवन और बाउंड्रीवाल का पुनर्निर्माण

सोनाखान है इतिहास, संस्कृति और विकास का संगम

बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए सोनाखान में बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं. कलेक्टर दीपक सोनी ने पिछले दिनों खुद सोनाखान पहुंचकर संग्रहालय, स्मारक स्थल, मुख्य मंच, हेलिपैड, बैठक व्यवस्था और विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया था. कार्यक्रम में आने वाले आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भोजन और विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है. कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां तय समय पर पूरी होनी चाहिए.

क्यों खास है यह दिन

सोनाखान सिर्फ एक कार्यक्रम स्थल नहीं है. यह वह धरती है, जिसने प्रदेश को पहला जननायक दिया. शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस के मौके पर जिले को बड़ी सौगात देना एक प्रतीकात्मक संदेश भी है. सरकार की मंशा यह दिखाना है कि वीरों की भूमि को विकास की मुख्यधारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी. इसके साथ ही योजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन यह दिखाता है कि जिले में बुनियादी ढांचे, जल प्रबंधन, पेयजल, सिंचाई और ग्रामीण सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है. कार्यक्रम में सम्मान, प्रशस्ति पत्र और हितग्राहियों को चाबी वितरण से यह साबित होता है कि सरकार विकास को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि लोगों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है.

लोगों में उत्साह, प्रशासन अलर्ट

सोनाखान के आसपास के गांवों में कार्यक्रम लेकर खास उत्साह है. आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. जिला प्रशासन, पुलिस और आयोजन समिति दिनभर से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.सड़क, पार्किंग, यातायात, जल व्यवस्था और सुरक्षा के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है.

एक दिन में 101 करोड़ का पैकेज, जिले को नई दिशा

इस आयोजन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जिले को सिर्फ योजनाओं का भारी पैकेज नहीं मिल रहा, बल्कि विकास का रोडमैप भी दिया जा रहा है. नए डेम, नहर सुधार, जल योजनाएं और भवन निर्माण आने वाले वर्षों में जिले की तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं.

शहीद वीरनारायण सिंह बलिदान दिवस
VISHNUDEO SAI BALODABAZAR VISIT
बलौदाबाजार में सीएम
BALODABAZAR NEWS
VEERNARAYAN SINGH SACRIFICE DAY

