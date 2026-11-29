एटा में गंगा की सहायक नदियों का होगा कायाकल्प, किसानों को होगा फायदा
ईशन नदी के पुनरुद्धार की कमान सीडीओ को सौंपी, छह चरणों में चलेगा अभियान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:27 PM IST
एटा: जिले में गंगा की सहायक नदियों को कायाकल्प के लिए अभियान चलेगा. जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने ईशन नदी समेत जिले की छोटी और सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए छह चरणों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसकी जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र को सौंपी गई है.
नदियों में पानी का प्राकृतिक प्रवाह बना रहने से आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और कृषि के लिए भी बेहतर परिस्थितियां तैयार होती हैं. गंगा की स्वच्छता और उसके सहायक नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अब एटा में भी नदियों के पुनरुद्धार की पहल शुरू की गई है.
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ उनका प्राकृतिक जल प्रवाह सुचारु बनाया जाए. ईशन नदी गंगा की सहायक नदी है. ऐसे में इसका पुनरुद्धार स्थानीय जल संरक्षण के साथ गंगा के नदी तंत्र के संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. नदी और उसके कैचमेंट क्षेत्र का कायाकल्प होने से आसपास के गांवों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. इसका लाभ किसानों को भी भूजल और स्थानीय जल संसाधनों के बेहतर संरक्षण के रूप में मिल सकता है.
डीएम ने नदी पुनरुद्धार के लिए छह चरण निर्धारित किए हैं. पहले चरण में राजस्व विभाग नदी की भूमि का सर्वेक्षण, चिह्नांकन और सीमांकन कराकर अतिक्रमण हटवाएगा. दूसरे चरण में नगर विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पंचायत राज विभाग नदी में गिरने वाले घरेलू एवं अपशिष्ट जल को रोकने की कार्रवाई करेंगे. तीसरे चरण में सिंचाई विभाग नदी की लेवल मैपिंग कर सिल्ट की मात्रा का आकलन करेगा और नियमानुसार सफाई कराएगा.
चौथे चरण में नदी किनारे बंधों का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही कैचमेंट एरिया में बीबी-जी राम जी योजना के तहत तालाबों और नालों का जीर्णोद्धार होगा. पांचवें चरण में वन विभाग नदी किनारे और आसपास के क्षेत्रों में पौधरोपण कराएगा.छठे चरण में कृषि विभाग किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करेगा.
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद को उपसमिति का अध्यक्ष एवं नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिए कि सबसे पहले ईशन नदी के पुनरुद्धार की विस्तृत कार्ययोजना एक महीने के भीतर तैयार कर जिला गंगा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए. सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य शुरू करें। अभियान की निगरानी जिलाधिकारी स्वयं करेंगी.
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