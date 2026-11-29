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एटा में गंगा की सहायक नदियों का होगा कायाकल्प, किसानों को होगा फायदा

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

एटा: जिले में गंगा की सहायक नदियों को कायाकल्प के लिए अभियान चलेगा. जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली ने ईशन नदी समेत जिले की छोटी और सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए छह चरणों में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. इसकी जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र को सौंपी गई है.

नदियों में पानी का प्राकृतिक प्रवाह बना रहने से आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है और कृषि के लिए भी बेहतर परिस्थितियां तैयार होती हैं. गंगा की स्वच्छता और उसके सहायक नदी तंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अब एटा में भी नदियों के पुनरुद्धार की पहल शुरू की गई है.