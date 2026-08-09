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लातेहार में आदिवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है 'मददी प्रथा', एक दूसरे के लिए रहती है सहयोग की प्रबल भावना

लातेहार: सच्चाई, सादगी, सहयोग और समर्पण आदिवासियों की मूल पहचान है. इस पहचान को आज भी लातेहार के आदिवासी समाज के लोग बरकरार रखे हुए हैं. लातेहार जिले के विभिन्न आदिवासी बहुल गांव में आज भी एक प्रथा विद्यमान है, जिसे 'मददी प्रथा' के नाम से जाना जाता है. इस प्रथा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आदिवासी समुदाय के लोग मुसीबत में अपने समुदाय के लिए 'संकट मोचन' बन जाते हैं हालांकि कालांतर में इस प्रथा में कुछ कमी आई है लेकिन आज भी कई लोग इसका पालन कर रहे हैं.

प्राचीन काल से चली आ रही है आदिवासी समुदाय में 'मददी प्रथा'

दरअसल, आदिवासी समुदाय का जीवन काफी सरल होता है. अभी भी इस समुदाय के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे में जब किसी गरीब आदिवासी परिवार के समक्ष कोई विकट स्थिति खड़ी होती है तो वह इतने सक्षम नहीं होते हैं कि आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से अकेले दम पर अपनी समस्याओं का निपटारा कर सके. इस विकट स्थिति से गरीब आदिवासी परिवार को निकालने के लिए प्राचीन काल से ही आदिवासी समुदाय में एक प्रथा चली आ रही है.

आज भी जीवित है पीढ़ियों पुरानी 'मददी प्रथा' (Etv Bharat)

मदद के लिए तैयार रहता है समुदाय

'मददी प्रथा' के नाम से प्रचलित इस परंपरा के मुताबिक, जब भी किसी आदिवासी परिवार को कोई समस्या या जरूर पड़ती है तो पूरा समुदाय उसे सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है. जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होकर जरूरतमंद आदिवासी परिवार की मदद करते हैं.

पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है मदद की भावना

लातेहार सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के मुखिया संजय उरांव बताते हैं कि उनके समाज में यह प्रथा पिछले कई पीढ़ियों से चली आ रही है कि अपने समुदाय या अपने गांव में रहने वाले दूसरे लोगों को भी जरूरत पड़ने पर अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करते हैं. यदि किसी के घर शादी विवाह हो या फिर किसी की मौत होने के बाद श्राद्धकर्म करना हो तो आदिवासी समुदाय के लोग सामूहिक रूप से सहयोग करते हैं.