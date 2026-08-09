लातेहार में आदिवासियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है 'मददी प्रथा', एक दूसरे के लिए रहती है सहयोग की प्रबल भावना
लातेहार के आरागुंडी पंचायत में 'मददी प्रथा' की वजह से आदिवासी समुदाय मुसीबत में अपनों के लिए 'संकट मोचन' बन जाते हैं.
Published : August 9, 2026 at 3:55 PM IST
लातेहार: सच्चाई, सादगी, सहयोग और समर्पण आदिवासियों की मूल पहचान है. इस पहचान को आज भी लातेहार के आदिवासी समाज के लोग बरकरार रखे हुए हैं. लातेहार जिले के विभिन्न आदिवासी बहुल गांव में आज भी एक प्रथा विद्यमान है, जिसे 'मददी प्रथा' के नाम से जाना जाता है. इस प्रथा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आदिवासी समुदाय के लोग मुसीबत में अपने समुदाय के लिए 'संकट मोचन' बन जाते हैं हालांकि कालांतर में इस प्रथा में कुछ कमी आई है लेकिन आज भी कई लोग इसका पालन कर रहे हैं.
प्राचीन काल से चली आ रही है आदिवासी समुदाय में 'मददी प्रथा'
दरअसल, आदिवासी समुदाय का जीवन काफी सरल होता है. अभी भी इस समुदाय के लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे में जब किसी गरीब आदिवासी परिवार के समक्ष कोई विकट स्थिति खड़ी होती है तो वह इतने सक्षम नहीं होते हैं कि आर्थिक अथवा शारीरिक रूप से अकेले दम पर अपनी समस्याओं का निपटारा कर सके. इस विकट स्थिति से गरीब आदिवासी परिवार को निकालने के लिए प्राचीन काल से ही आदिवासी समुदाय में एक प्रथा चली आ रही है.
मदद के लिए तैयार रहता है समुदाय
'मददी प्रथा' के नाम से प्रचलित इस परंपरा के मुताबिक, जब भी किसी आदिवासी परिवार को कोई समस्या या जरूर पड़ती है तो पूरा समुदाय उसे सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है. जरूरत और सामर्थ्य के अनुसार आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होकर जरूरतमंद आदिवासी परिवार की मदद करते हैं.
पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है मदद की भावना
लातेहार सदर प्रखंड के आरागुंडी पंचायत के मुखिया संजय उरांव बताते हैं कि उनके समाज में यह प्रथा पिछले कई पीढ़ियों से चली आ रही है कि अपने समुदाय या अपने गांव में रहने वाले दूसरे लोगों को भी जरूरत पड़ने पर अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करते हैं. यदि किसी के घर शादी विवाह हो या फिर किसी की मौत होने के बाद श्राद्धकर्म करना हो तो आदिवासी समुदाय के लोग सामूहिक रूप से सहयोग करते हैं.
उन्होंने कहा कि इस परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है. उनके गांव रेहल में यह परंपरा अभी भी जीवित है. शादी-विवाह या श्राद्ध कर्म में पूरा गांव सहयोग करता है, जिस कारण परिवार वालों को कभी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
जरूरतमंद को खेती बाड़ी और दूसरे कार्यों में की जाती है मदद
स्थानीय आदिवासी महिला सुनीता कुजूर बताती है कि 'मददी प्रथा' का दायरा सिर्फ शादी विवाह या श्राद्ध कर्म तक ही नहीं है बल्कि दूसरे कार्यों में भी आदिवासी समुदाय अपने समुदाय के जरूरतमंदों को मदद करता है. उन्होंने बताया कि यदि कोई खेती करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसे भी खेती में मदद की जाती है. यदि किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया हो तो समुदाय के लोग श्रमदान करके उसके घर को दुरुस्त करते हैं. यदि कोई समाज का आर्थिक रूप से कमजोर शख्स बीमार हो गया है तो उसके लिए भी पूरा समाज सहयोग करने के लिए तैयार रहता है.
आज भी जीवित है परम्परा
इधर, इस संबंध में युवा आदिवासी नेता सुरेंद्र उरांव ने कहा कि अपने समुदाय के लोगों की मदद करने की प्रथा उनके पूर्वजों के दौर से चली आ रही है. हालांकि इसमें कुछ कमी जरूर आई है लेकिन आज भी यह व्यवस्था कई गांव में पूरी तरह से लागू है. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की पुरानी और समाज को संगठित रखने वाली परंपरा के कारण समाज के निर्धन लोगों को भी मुसीबत के समय पूरा सहयोग मिल जाता है और उनका तकलीफ काफी हद तक कम हो जाता है.
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