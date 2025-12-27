ETV Bharat / state

मजदूरी का झांसा देकर महाराष्ट्र में बनाया गया बंधक, प्रतापगढ़ पुलिस ने 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया

पुलिस ने 53 आदिवासियों को मुक्त कराया ( ETV Bharat Pratapgarh )

जिले में 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत 53 मजदूरों को आजाद कराया गया है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में बंधक बनाए गए जिले के 53 आदिवासी मजदूरों, जिसमें 13 महिलाएं और 40 पुरुष को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रतापगढ़ लाया गया है. एसपी ने बताया कि जिले के घण्टाली, पीपलखूंट और पारसोला थाना क्षेत्रों के आदिवासी महिला-पुरुषों को दलालों ने इंदौर में अच्छी मजदूरी, मुफ्त भोजन और रहने की सुविधा का झांसा दिया. करीब दो माह पहले इन्हें महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के अकलूज थाना क्षेत्र स्थित जाबुड़ गांव ले जाया गया, जहां इन्हें अलग-अलग जमींदारों के पास गन्ने के खेतों में जबरन काम पर लगा दिया गया. इस पूरे षड्यंत्र में महाराष्ट्र का सीताराम पाटिल और राजस्थान के अलवर निवासी खान नामक दलाल शामिल थे. इन दलालों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन मजदूरों को एक रुपया भी नहीं दिया गया.