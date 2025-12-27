ETV Bharat / state

मजदूरी का झांसा देकर महाराष्ट्र में बनाया गया बंधक, प्रतापगढ़ पुलिस ने 53 आदिवासी मजदूरों को मुक्त कराया

मजदूरी कराने का झांसा देकर महाराष्ट्र में बंधुआ मजदूर बनाए गए 53 आदिवासियों को मुक्त कराया गया है.

पुलिस ने 53 आदिवासियों को मुक्त कराया
पुलिस ने 53 आदिवासियों को मुक्त कराया (ETV Bharat Pratapgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रतापगढ़ : जिले में 'ऑपरेशन विश्वास' के तहत 53 मजदूरों को आजाद कराया गया है. जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में बंधक बनाए गए जिले के 53 आदिवासी मजदूरों, जिसमें 13 महिलाएं और 40 पुरुष को सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रतापगढ़ लाया गया है.

एसपी ने बताया कि जिले के घण्टाली, पीपलखूंट और पारसोला थाना क्षेत्रों के आदिवासी महिला-पुरुषों को दलालों ने इंदौर में अच्छी मजदूरी, मुफ्त भोजन और रहने की सुविधा का झांसा दिया. करीब दो माह पहले इन्हें महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के अकलूज थाना क्षेत्र स्थित जाबुड़ गांव ले जाया गया, जहां इन्हें अलग-अलग जमींदारों के पास गन्ने के खेतों में जबरन काम पर लगा दिया गया. इस पूरे षड्यंत्र में महाराष्ट्र का सीताराम पाटिल और राजस्थान के अलवर निवासी खान नामक दलाल शामिल थे. इन दलालों ने जमींदारों से मजदूरी के नाम पर लाखों रुपए एडवांस में ले लिए, लेकिन मजदूरों को एक रुपया भी नहीं दिया गया.

पढे़ं. म्यांमार, थाईलैंड में साइबर गुलामी से मुक्त कराए गए कई युवा, 29 राजस्थानियों की हुई वापसी

मजदूरी मांगने पर मजदूरों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और फार्म हाउसों व बाड़ों में उन्हें बंधक बनाकर रखा गया. मामले की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह जोधा के मार्गदर्शन में थाना घण्टाली के उप निरीक्षक सोहनलाल के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम को तुरंत महाराष्ट्र रवाना किया गया. पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों से सभी 53 बंधक मजदूरों को रेस्क्यू किया.
रेस्क्यू के समय मजदूरों के पास न तो खाने की व्यवस्था थी और न ही वापस लौटने के लिए किराया.

ऐसे में पुलिस टीम ने जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से संसाधन जुटाए और सभी मजदूरों को सुरक्षित प्रतापगढ़ लाया गया. फिलहाल सभी रेस्क्यू किए गए मजदूरों को उनके गांवों तक सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया जारी है. इस मामले में थाना घण्टाली पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मानव तस्करी व बंधुआ मजदूरी से जुड़े इस षड्यंत्र में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

TAGGED:

TRIBALS BONDED LABOR IN MAHARASHTRA
महाराष्ट्र से बंधुआ मजदूर रेस्क्यू
BONDED LABOR RESCUED BY POLICE
BONDED LABORERS RECUED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.