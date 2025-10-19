ETV Bharat / state

ITBP के जवानों ने दी ट्रेनिंग, अब छत्तीसगढ़ के 10 आदिवासी छात्र SSC और राज्य कॉन्स्टेबल परीक्षा में पास

जानिए कहां का है मामला: अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह सफलता की कहानी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से सामने आई है. यह जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है. यह क्षेत्र नक्सल हिंसा से प्रभावित है और महाराष्ट्र के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिलों से सटा हुआ है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव के 10 आदिवासी युवाओं ने एसएससी और राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास की है. खास बात है कि, इन युवाओं ने नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बटालियन के जवानों से ट्रेनिंग ली थी. दो साल की कोचिंग के बाद उन्हें बड़ी सफलता मिली है.

ITBP ने की सिखाने की पहल: राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर औंधी गांव है. लगभग दो साल पहले यहां स्थित 27वीं आईटीबीपी बटालियन के कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) ने स्थानीय आदिवासी युवाओं के एक समूह बनाया. उनके लिए करियर काउंसिलिंग के साथ शारीरिक प्रशिक्षण सत्र शुरू किया.

युवाओं ने भी दिखाया जज्बा: बताया गया कि 23-25 साल के इन युवाओं ने भी दृढ़ संकल्प दिखाया. आईटीबीपी प्रशिक्षकों के साथ कड़ी मेहनत की और हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में आयोजित लिखित और शारीरिक दोनों में ही पास हुए. फिलहाल अंतिम मेरिट सूची के प्रकाशन का इंतजार है.

युवाओं ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बटालियन के जवानों से ट्रेनिंग ली थी (@ITBP)

हुआ सम्मान: 27वीं आईटीबीपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विवेक कुमार पांडे और जिला पुलिस अधीक्षक वाई पी सिंह ने शनिवार को औंधी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया. अधिकारी ने कहा कि, स्थानीय आदिवासी युवाओं की यह उपलब्धि उस क्षेत्र की मानसिकता में एक अहम बदलाव है जो वामपंथी उग्रवाद की चपेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि सरकार ने मार्च 2026 तक देश से माओवाद को समाप्त करने की घोषणा की है.

हर तरह से ITBP ने की मदद: मार्गदर्शन के अलावा, आईटीबीपी कर्मियों ने छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए अध्ययन सामग्री, वित्तीय सहायता और अन्य रसद भी दी. जिसके लिए युवाओं ने गहरा आभार व्यक्त किया. सफल उम्मीदवारों में से एक, नयन कुमार बनसोडे ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि, आईटीबीपी के जवानों ने हमारा हाथ थामकर हमें इस सफलता तक पहुंचाया. इतना सहयोग दिया ताकि हम समाज में अपना स्थान बना सकें और राष्ट्र की सेवा कर सकें."

इस क्षेत्र में हुई थी बड़ी वारदात: इस क्षेत्र में पहले भी बड़ी वामपंथी हिंसा देखी गई है, जिसमें जुलाई 2009 का नक्सली हमला भी शामिल है. इसमें तत्कालीन SP वी के चौबे और 28 पुलिसकर्मी मारे गए थे. अब आईटीबीपी ने स्थानीय पुलिस की सहायता से इस जिले में सक्रिय टॉप नक्सल कमांडरों को मार गिराया है, जिसमें अगस्त में टॉप लीडर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे की बड़ी मुठभेड़ के साथ कई गिरफ्तारी और सरेंडर शामिल है.

ITBP जिसका मुख्य कार्य चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की सुरक्षा करना है, 2009 से इस क्षेत्र में तैनात है. अधिकारियों ने बताया कि इसने स्थानीय लोगों के लिए एक अस्पताल के अलावा, पहला पशु चिकित्सा क्षेत्र अस्पताल भी शुरू किया है, पिछले दो साल में लगभग 5 हजार ग्रामीणों को लाभ हुआ है.