ETV Bharat / state

ITBP के जवानों ने दी ट्रेनिंग, अब छत्तीसगढ़ के 10 आदिवासी छात्र SSC और राज्य कॉन्स्टेबल परीक्षा में पास

ITBP के जवानों ने छात्रों को सफल होने लिए कोचिंग, गाइड के साथ हर तरह की मदद की.

ITBP training success
ITBP के जवानों ने छात्रों को सफल होने में मदद के लिए कोचिंग दी (@ITBP)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 19, 2025 at 5:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के एक सुदूर गांव के 10 आदिवासी युवाओं ने एसएससी और राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास की है. खास बात है कि, इन युवाओं ने नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बटालियन के जवानों से ट्रेनिंग ली थी. दो साल की कोचिंग के बाद उन्हें बड़ी सफलता मिली है.

ITBP के जवानों ने कोचिंग, गाइड के साथ हर तरह की मदद की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए कहां का है मामला: अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि यह सफलता की कहानी मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से सामने आई है. यह जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है. यह क्षेत्र नक्सल हिंसा से प्रभावित है और महाराष्ट्र के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित गढ़चिरौली जिले और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, बस्तर और कांकेर जिलों से सटा हुआ है.

Chhattisgarh tribal youth SSC exam
छत्तीसगढ़ के 10 आदिवासी छात्र SSC और राज्य कांस्टेबल परीक्षा उत्तीर्ण (@ITBP)

ITBP ने की सिखाने की पहल: राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर औंधी गांव है. लगभग दो साल पहले यहां स्थित 27वीं आईटीबीपी बटालियन के कंपनी ऑपरेटिंग बेस (सीओबी) ने स्थानीय आदिवासी युवाओं के एक समूह बनाया. उनके लिए करियर काउंसिलिंग के साथ शारीरिक प्रशिक्षण सत्र शुरू किया.

युवाओं ने भी दिखाया जज्बा: बताया गया कि 23-25 साल के इन युवाओं ने भी दृढ़ संकल्प दिखाया. आईटीबीपी प्रशिक्षकों के साथ कड़ी मेहनत की और हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में आयोजित लिखित और शारीरिक दोनों में ही पास हुए. फिलहाल अंतिम मेरिट सूची के प्रकाशन का इंतजार है.

ITBP coaching tribal students
युवाओं ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बटालियन के जवानों से ट्रेनिंग ली थी (@ITBP)

हुआ सम्मान: 27वीं आईटीबीपी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर विवेक कुमार पांडे और जिला पुलिस अधीक्षक वाई पी सिंह ने शनिवार को औंधी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उपलब्धि हासिल करने वालों को सम्मानित किया. अधिकारी ने कहा कि, स्थानीय आदिवासी युवाओं की यह उपलब्धि उस क्षेत्र की मानसिकता में एक अहम बदलाव है जो वामपंथी उग्रवाद की चपेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि सरकार ने मार्च 2026 तक देश से माओवाद को समाप्त करने की घोषणा की है.

हर तरह से ITBP ने की मदद: मार्गदर्शन के अलावा, आईटीबीपी कर्मियों ने छात्रों को सफल होने में मदद करने के लिए अध्ययन सामग्री, वित्तीय सहायता और अन्य रसद भी दी. जिसके लिए युवाओं ने गहरा आभार व्यक्त किया. सफल उम्मीदवारों में से एक, नयन कुमार बनसोडे ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि, आईटीबीपी के जवानों ने हमारा हाथ थामकर हमें इस सफलता तक पहुंचाया. इतना सहयोग दिया ताकि हम समाज में अपना स्थान बना सकें और राष्ट्र की सेवा कर सकें."

इस क्षेत्र में हुई थी बड़ी वारदात: इस क्षेत्र में पहले भी बड़ी वामपंथी हिंसा देखी गई है, जिसमें जुलाई 2009 का नक्सली हमला भी शामिल है. इसमें तत्कालीन SP वी के चौबे और 28 पुलिसकर्मी मारे गए थे. अब आईटीबीपी ने स्थानीय पुलिस की सहायता से इस जिले में सक्रिय टॉप नक्सल कमांडरों को मार गिराया है, जिसमें अगस्त में टॉप लीडर विजय रेड्डी और लोकेश सलामे की बड़ी मुठभेड़ के साथ कई गिरफ्तारी और सरेंडर शामिल है.

ITBP जिसका मुख्य कार्य चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की सुरक्षा करना है, 2009 से इस क्षेत्र में तैनात है. अधिकारियों ने बताया कि इसने स्थानीय लोगों के लिए एक अस्पताल के अलावा, पहला पशु चिकित्सा क्षेत्र अस्पताल भी शुरू किया है, पिछले दो साल में लगभग 5 हजार ग्रामीणों को लाभ हुआ है.

शहीदों की कहानी सुन बहने लगे आंसू, बालोद के ग्राम बोड़रा में धनतेरस पर अनोखा आयोजन
छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगुजा का दबदबा, कांग्रेस हो या बीजेपी नेताओं के मामले में है धनी
पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

TAGGED:

CHHATTISGARH TRIBAL YOUTH SSC EXAM
ITBP COACHING TRIBAL STUDENTS
ITBP TRAINING SUCCESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.