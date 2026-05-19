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कवर्धा में आदिवासी महिला सरपंच पर जानलेवा हमला, पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

कबीरधाम: कुंडा थाना इलाके के ग्राम पंचायत तोरला नवापारा में आदिवासी महिला सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ. आदिवासी महिला सरपंच ने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं. पीड़ित महिला सरपंच का कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की. महिला सरपंच पर हुए हमले के विरोध में लोगों में भारी गुस्सा है.



आदिवासी महिला सरपंच पर हमला

पीड़िता आदिवासी सरपंच पूजा का आरोप है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते विरोधी पक्ष लगातार उन्हें और उनके परिवार को निशाना बना रहा है. उनका कहना है कि अब तक 6 से 7 बार धमकी और हमला किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अबतक नहीं की गई. पीड़ित महिला सरपंच ने कहा कि हाल ही में उन पर जानलेवा हमला किया गया. इसके बावजूद पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की. न्याय की मांग को लेकर वह अपने परिवार सहित सोमवार रात को महिला थाना कवर्धा पहुंचीं और पूरी रात वहीं भय और तनाव के बीच बैठी रहीं.