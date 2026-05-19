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कवर्धा में आदिवासी महिला सरपंच पर जानलेवा हमला, पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

सरपंच पूजा का आरोप है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते विरोधी पक्ष लगातार उन्हें निशाना बना रहा है.

ATTACK ON FEMALE SARPANCH
महिला सरपंच पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 5:46 PM IST

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कबीरधाम: कुंडा थाना इलाके के ग्राम पंचायत तोरला नवापारा में आदिवासी महिला सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ. आदिवासी महिला सरपंच ने खुद और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं. पीड़ित महिला सरपंच का कहना है कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की. महिला सरपंच पर हुए हमले के विरोध में लोगों में भारी गुस्सा है.

आदिवासी महिला सरपंच पर हमला

पीड़िता आदिवासी सरपंच पूजा का आरोप है कि पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते विरोधी पक्ष लगातार उन्हें और उनके परिवार को निशाना बना रहा है. उनका कहना है कि अब तक 6 से 7 बार धमकी और हमला किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई अबतक नहीं की गई. पीड़ित महिला सरपंच ने कहा कि हाल ही में उन पर जानलेवा हमला किया गया. इसके बावजूद पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की. न्याय की मांग को लेकर वह अपने परिवार सहित सोमवार रात को महिला थाना कवर्धा पहुंचीं और पूरी रात वहीं भय और तनाव के बीच बैठी रहीं.

महिला सरपंच पर जानलेवा हमला (ETV Bharat)

चुनाव हारने के बाद विरोधी पक्ष राजनीति रंजिश निकालने की कोशिश में जुटा है. मेरे और मेरे परिवार के ऊपर खतरा है. कई बार हमला भी हो चुका है. पुलिस हमारी शिकायत नहीं सुन रही है. हम चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए: पूजा आदिवासी, पीड़ित सरपंच

घटना की हमें जानकारी मिली है. हम पूरे मामले की जांच करा रहे हैं. अगर कोई इस मामले में दोषी होगा तो उसपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी बख्शा नहीं जाएगा: शालिनी, थाना प्रभारी, महिला थाना, कवर्धा

पुलिस पर उचित कार्रवाई नहीं करने का आरोप

पीड़ित पक्ष की मानें तो चुनाव में हार के बाद आरोपी पक्ष बदला लेने की भावना से लगातार उनको प्रताड़ित कर रहा है. परिवार का आरोप है कि पुलिस की अनदेखी और कार्रवाई नहीं होने से वे मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं. हालात इतने गंभीर हो गए कि परिवार ने आत्महत्या जैसा कदम उठाने की चेतावनी तक दी है. वहीं, लोगों के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि लगातार शिकायतों के बावजूद पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है. क्या एक आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि को सुरक्षा देना जिला प्रशासन का काम नहीं है.


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