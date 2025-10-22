ETV Bharat / state

दो दिव्यांग की मां को मदद की आस, सालों से कर रही आवास की मांग

धनबाद: जिले में एक आदिवासी महिला बहुत ही कष्ट भरी जीवन जीने को मजबूर है. उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो दिव्यांग हैं. छह साल पहले पति का भी देहांत हो चुका है. हालत ऐसी है कि ना उनके पास सिर ढंकने के लिए छत तक नहीं है. कई बार सरकार द्वारा मिलने वाले आवास के लिए आवेदन भी दिया गया. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. वह बस अपने लिए एक घर की मांग कर रही हैं. ये कहानी है पूर्वी टुंडी प्रखंड के सिंगरायडीह गांव की आदिवासी विधवा पार्वती देवी की.

पार्वती खाना बनाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं. उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है. पार्वती देवी ने बताया कि उनके पति छोटका किस्कू की छह साल पहले इलाज के दौरान मौत हो गई थी. जो थोड़ी-बहुत कमाई थी, वह उनके इलाज में खर्च हो गई. जिस घर में वह रहती थीं, वह भी तबाह हो गया है. छत तो छोड़िए, दीवारें भी ढह गई हैं. वह पिछले छह साल से अपने भाई के घर में रह रही हैं, लेकिन अब वह उन्हें वहां रहने नहीं दे रहा है. पार्वती पूछती हैं, "हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं? हमारे पास घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं."

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ईटीवी भारत)

पार्वती ने बताया कि छह साल पहले जब उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब उनका नाम सरकारी आवास के लिए सूचीबद्ध था. हालांकि, पति के इलाज के कारण उन्हें यह आवास नहीं मिल सका. हाल ही में, वह सरकारी आवास पाने के लिए कई बार जिले का चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं, एक नेत्रहीन और दूसरा पैर से विकलांग. वह स्कूल में खाना बनाती हैं और इसी तरह बच्चों का पालन-पोषण करती हैं.

पार्वती ने बताया कि उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलता. उनके बच्चों को सरकारी अनाज मिलता है. उन्हें सरकार से विधवा पेंशन भी मिलती है. उन्हें बस एक घर चाहिए. उनका एक विकलांग बेटा हेमंत किस्कू है, जो ठीक से बोल नहीं पाता. हेमंत कहते हैं, "मेरे पास घर नहीं है. अगर मुझे सरकार से घर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा."