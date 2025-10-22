ETV Bharat / state

दो दिव्यांग की मां को मदद की आस, सालों से कर रही आवास की मांग

धनबाद की पार्वती देवी बेहद गरीब हैं. उनका घर ढह गया है. वह सरकारी आवास के लिए गुहार लगा रही हैं.

आदिवासी महिला पार्वती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 4:13 PM IST

धनबाद: जिले में एक आदिवासी महिला बहुत ही कष्ट भरी जीवन जीने को मजबूर है. उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें दो दिव्यांग हैं. छह साल पहले पति का भी देहांत हो चुका है. हालत ऐसी है कि ना उनके पास सिर ढंकने के लिए छत तक नहीं है. कई बार सरकार द्वारा मिलने वाले आवास के लिए आवेदन भी दिया गया. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. वह बस अपने लिए एक घर की मांग कर रही हैं. ये कहानी है पूर्वी टुंडी प्रखंड के सिंगरायडीह गांव की आदिवासी विधवा पार्वती देवी की.

पार्वती खाना बनाकर अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं. उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है. पार्वती देवी ने बताया कि उनके पति छोटका किस्कू की छह साल पहले इलाज के दौरान मौत हो गई थी. जो थोड़ी-बहुत कमाई थी, वह उनके इलाज में खर्च हो गई. जिस घर में वह रहती थीं, वह भी तबाह हो गया है. छत तो छोड़िए, दीवारें भी ढह गई हैं. वह पिछले छह साल से अपने भाई के घर में रह रही हैं, लेकिन अब वह उन्हें वहां रहने नहीं दे रहा है. पार्वती पूछती हैं, "हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएं? हमारे पास घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं."

पार्वती ने बताया कि छह साल पहले जब उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब उनका नाम सरकारी आवास के लिए सूचीबद्ध था. हालांकि, पति के इलाज के कारण उन्हें यह आवास नहीं मिल सका. हाल ही में, वह सरकारी आवास पाने के लिए कई बार जिले का चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं, एक नेत्रहीन और दूसरा पैर से विकलांग. वह स्कूल में खाना बनाती हैं और इसी तरह बच्चों का पालन-पोषण करती हैं.

पार्वती ने बताया कि उन्हें सरकारी राशन नहीं मिलता. उनके बच्चों को सरकारी अनाज मिलता है. उन्हें सरकार से विधवा पेंशन भी मिलती है. उन्हें बस एक घर चाहिए. उनका एक विकलांग बेटा हेमंत किस्कू है, जो ठीक से बोल नहीं पाता. हेमंत कहते हैं, "मेरे पास घर नहीं है. अगर मुझे सरकार से घर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा."

स्थानीय दामोदर किस्कू ने कहा कि पार्वती की स्थिति बहुत खराब है. सरकार को उन्हें एक घर देना चाहिए. उनके पास पहले से ही जगह है. एक सरकारी घर उनकी कुछ मुश्किलें कम कर देगा.

इस बीच, पूर्वी टुंडी ब्लॉक के प्रभारी बीडीओ विशाल कुमार पांडे ने कहा कि जब जिले में सरकारी आवास की प्रक्रिया शुरू होगी, तो पार्वती देवी का नाम सबसे पहले शामिल किया जाएगा. सरकारी आवास के लिए पार्वती के नाम पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा. पार्वती देवी को सरकारी राशन नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एक-दो दिन में उन्हें सरकारी अनाज मिलना शुरू हो जाएगा.

DEMAND FOR HOUSE
PARVATI OF DHANBAD
धनबाद की पार्वती देवी
सरकार से आवास की मांग
TRIBAL WOMAN PARVATI

