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गिरिडीह में आदिवासी महिला की बेरहमी से हत्या, डायन बिसाही का आरोप लगाकर ली गई जान

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

गिरिडीह: जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में एक आदिवासी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. परिजनों का कहना है कि हथियार से महिला की जान ली गई है. घटना के पीछे डायन-बिसाही को कारण बताया जा रहा है. वारदात बासाबूदा गांव की है.

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डॉ बिमल के निर्देश पर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने अवर निरीक्षक संजय कुमार, गौतम कुमार, सहायक अवर निरीक्षक राहुल सिंह, सुबोध कुमार दास को दलबल के साथ मौके पर भेजा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है.