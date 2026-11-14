गिरिडीह में आदिवासी महिला की बेरहमी से हत्या, डायन बिसाही का आरोप लगाकर ली गई जान
गिरिडीह में अंधविश्वास में एक महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है.
Published : November 14, 2026 at 10:42 AM IST
गिरिडीह: जिले के मुफस्सिल थाना इलाके में एक आदिवासी महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई. परिजनों का कहना है कि हथियार से महिला की जान ली गई है. घटना के पीछे डायन-बिसाही को कारण बताया जा रहा है. वारदात बासाबूदा गांव की है.
घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डॉ बिमल के निर्देश पर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव ने अवर निरीक्षक संजय कुमार, गौतम कुमार, सहायक अवर निरीक्षक राहुल सिंह, सुबोध कुमार दास को दलबल के साथ मौके पर भेजा. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए जांच शुरू कर दी है.
कैसे हुई घटना
घटना को लेकर मृतका के पति ने बताया कि उनके गोतिया के एक बच्चे की मौत बीमारी से हो गई थी. ऐसे में गोतिया और उसके घरवाले शुक्रवार की रात को उनके घर पर आए. उन्हें और उनकी पत्नी को घर से बाहर निकाला और बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि मुझे भी पीटा और मेरी पत्नी को. मेरी पत्नी पर धारदार हथियार से मारा गया जिससे उसकी जान चली गई.
"अधेड़ महिला की हत्या की गई है. हत्या डायन बिसाही का आरोप लगाकर करने की बात कही जा रही है. सभी बिंदुओं पर जांच चल रही है. जिनपर भी आरोप हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की गई है." - जीतबाहन उरांव, एसडीपीओ, सदर
पोती की आंख से सामने ली गई जान
वहीं मृतका की पोती ने बताया कि गोतिया में दादा और चाचा लगनेवाले के घर में एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद गोतिया के चाचा और दादा आए, उसकी दादी एवं दादा को घर के खींच कर बाहर ले गए. फिर बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. उसने कहा कि मेरी आंख के सामने मेरी की दादी की जान ली गई. गोतिया के लोगों ने उसकी दादी को डायन कहकर मार डाला.
वहीं पंचायत समिति सदस्य विकास तिवारी ने बताया कि उनके पंचायत की अधेड़ महिला की बेरहमी से हत्या की गई है. डायन बिसाही का आरोप लगाकर जान ली गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है. आगे जांच कर रही है.
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