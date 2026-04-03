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गिरिडीह का आदिवासी कल्याण छात्रावास भवन जर्जर, भय के साये में रहने को मजबूर हैं छात्र

गिरिडीह: शहर के बरगंडा में अवस्थित आदिवासी छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में है. भवन का प्लास्टर जगह-जगह से टूट रहा है. दीवारों में भी जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं. बारिश होने पर छत से पानी भी टपकता है. वहीं शौचालय की स्थिति भी अच्छी नहीं है. पेयजल की समस्या यहां रह रहे छात्रों को झेलनी पड़ रही है. इस मामले को लेकर यहां के छात्रों ने विभाग के पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सूबे के मुखिया को भी पत्र लिखा है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है.

हॉस्टल में रहते हैं कुल 60 छात्र

आदिवासी कल्याण छात्रावास बरगंडा में लगभग 60 विद्यार्थी रहते हैं. सभी विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि जर्जर भवन और कमरों की कमी के कारण कई छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया. छात्र बताते हैं कि कमरे जर्जर होने के कारण छात्र दूसरी जगह शिफ्ट हो गए.

समस्या साझा करते हॉस्टल में रहने वाले छात्र. (वीडियो-ईटीवी भारत)

क्या कहते हैं छात्र

छात्र विजय मरांडी कहते हैं कि हॉस्टल जर्जर है. हॉस्टल ग्राउंड की बाउंड्री भी नहीं है. खाना भी खुद से बनाना पड़ता है. पीने का पानी गंदा आता है. अभी गैस सिलेंडर की भी कमी है. छात्र ने बताया कि हॉस्टल में सोलर प्लेट भी लगा है, लेकिन खराब है. वहीं छात्र सोनू हेंब्रम ने बताया कि हॉस्टल जर्जर होने के कारण दो कमरा को खाली कर दिया गया है. कमरे की कमी के कारण कुछ छात्रों को यहां से जाना पड़ा.