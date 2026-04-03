गिरिडीह का आदिवासी कल्याण छात्रावास भवन जर्जर, भय के साये में रहने को मजबूर हैं छात्र
गिरिडीह का आदिवासी कल्याण छात्रावास भवन जर्जर हो गया है. इस कारण छात्र भय के साये में रहने को विवश हैं.
Published : April 3, 2026 at 6:34 PM IST
गिरिडीह: शहर के बरगंडा में अवस्थित आदिवासी छात्रावास का भवन जर्जर अवस्था में है. भवन का प्लास्टर जगह-जगह से टूट रहा है. दीवारों में भी जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं. बारिश होने पर छत से पानी भी टपकता है. वहीं शौचालय की स्थिति भी अच्छी नहीं है. पेयजल की समस्या यहां रह रहे छात्रों को झेलनी पड़ रही है. इस मामले को लेकर यहां के छात्रों ने विभाग के पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सूबे के मुखिया को भी पत्र लिखा है लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है.
हॉस्टल में रहते हैं कुल 60 छात्र
आदिवासी कल्याण छात्रावास बरगंडा में लगभग 60 विद्यार्थी रहते हैं. सभी विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि जर्जर भवन और कमरों की कमी के कारण कई छात्रों ने हॉस्टल छोड़ दिया. छात्र बताते हैं कि कमरे जर्जर होने के कारण छात्र दूसरी जगह शिफ्ट हो गए.
क्या कहते हैं छात्र
छात्र विजय मरांडी कहते हैं कि हॉस्टल जर्जर है. हॉस्टल ग्राउंड की बाउंड्री भी नहीं है. खाना भी खुद से बनाना पड़ता है. पीने का पानी गंदा आता है. अभी गैस सिलेंडर की भी कमी है. छात्र ने बताया कि हॉस्टल में सोलर प्लेट भी लगा है, लेकिन खराब है. वहीं छात्र सोनू हेंब्रम ने बताया कि हॉस्टल जर्जर होने के कारण दो कमरा को खाली कर दिया गया है. कमरे की कमी के कारण कुछ छात्रों को यहां से जाना पड़ा.
वहीं छात्र ईश्वर सोरेन ने बताया कि हॉस्टल की समस्या को लेकर हर जगह आवेदन दिया, लेकिन व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं की गई है. वहीं छात्र सचिन मरांडी ने कहा कि जर्जर हॉस्टल में रहने में हमेशा डर बना रहता है. कई बार प्लास्टर टूट कर गिर जाता है. उन्होंने बताया कि कल्याण पदाधिकारी से मिलने पर उनके द्वारा कुछ सहयोग मिला है. बेड को ठीक किया गया है, लेकिन बाकी व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है.
“आदिवासी कल्याण छात्रावास भवन को दुरुस्त करने को लेकर फंड की आवश्यकता है. इसे लेकर पत्राचार किया गया है. फिर से मुख्यालय को पत्र लिखा जाएगा, ताकि वहां की व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके.”-जय प्रकाश मेहरा, जिला कल्याण पदाधिकारी
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