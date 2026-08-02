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30 अगस्त को रांची में होगी आदिवासी एकता महाजुटान रैली! प्रस्तावित परिसीमन से आदिवासी आरक्षित सीटें घटने की आशंका: बंधु तिर्की

रांची में 30 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया जाएगा. इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने दी.

Former Minister Bandhu Tirkey
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 8:07 PM IST

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रांची: आदिवासी समाज झारखंड के बैनर तले 30 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में 'आदिवासी एकता महाजुटान रैली' आयोजित होगी. दरअसल, लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रस्तावित परिसीमन से आदिवासी आरक्षित सीट घटने की आशंका है, साथ ही आदिवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए भी रैली का आयोजन किया जा रहा है.

रैली की तैयारी को लेकर रविवार को झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पर समीक्षा बैठक की. मीटिंग में बंधु तिर्की के अलावा पूर्व मेयर रमा खलखो, सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला समेत 10 जिलों के जनजातीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

रैली को लेकर बांटी गई जिम्मेदारियां

मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने बताया कि 30 अगस्त को प्रस्तावित 'आदिवासी एकता महजुटान रैली' की तैयारियों को लेकर जिम्मेदारियां बांट दी गई है. हर जिले में 'महाजुटान रैली' के प्रचार प्रसार के लिए संयोजक, उप संयोजक की नियुक्ति की गई है और खुद भी जल्द सभी जिलों का दौरा करेंगे.

रैली के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री बंधु तिर्की (Etv Bharat)

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात: बंधु तिर्की

संवाददाता सम्मेलन के दौरान बंधु तिर्की ने कहा कि पिछली बार भी परिसीमन के समय झारखंड में आदिवासी आरक्षित सीट घटाए जाने की योजना थीं लेकिन तब झारखंड की ओर से जोरदार विरोध के बाद डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने विशेष परिस्थिति का हवाला देकर झारखंड में परिसीमन टाल दिया था. बंधु तिर्की ने बताया कि एक बार फिर परिसीमन होने जा रहा है, ऐसे में हमें सजग रहना होगा ताकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा की सीटें नहीं घटे.

राहुल गांधी से मिलेंगे झारखंड कांग्रेस के नेता

पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड का जनजातीय समुदाय, लोकसभा और विधानसभा में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी कम होने नहीं देगा. यदि इसकी कोशिश हुई तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा. परिसीमन से जुड़ी राज्य की आदिवासी जनता की तमाम आशंकाओं से अवगत कराने के लिए वह जल्द लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे.

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वहीं JPSC गड़बड़ी मामले में आंदोलित छात्र-छात्राओं से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से राज्य की 'बदनामी' होती है. दरअसल, बीती रात ही एक युवक टॉवर पर चढ़ गया था, उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन में कोई अप्रिय घटना न हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए. बंधु तिर्की ने कहा कि जल्द ही इन मुद्दों पर वह राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे.

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