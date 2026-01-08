ETV Bharat / state

पेसा नियमावली के प्रावधानों पर आदिवासियों में असंतोष, निशा उरांव की मौजूदगी में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

आदिवासी सुमदाय ने पेसा नियमावली के प्रावधानों में संशोधन को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है. इस दौरान निशा उरांव भी मौजूद रही.

tribal-submitted-memorandum-to-governor-regarding-amendments-to-pesa-rules
लोकभवन के बाहर निशा उरांव के साथ मौजूद आदिवासी समुदाय (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 8, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड में पेसा नियमावली के प्रावधानों को मूल पेसा कानून 1996 के विरुद्ध बताते हुए पारंपरिक ग्रामप्रधानों, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को लोकभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान राज्य की पूर्व पंचायती राज निदेशक एवं आईआरएस अधिकारी निशा उरांव भी शामिल रहीं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए पेसा नियमावली में मूल पेसा कानून के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है.

राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि पेसा नियमावली का प्रारूप पहली बार जुलाई 2023 में प्रकाशित हुआ था, जिसे मार्च 2024 में विधि विभाग की स्वीकृति मिली. इसके बाद अप्रैल 2025 में नियमावली को पुनः प्रकाशित किया गया, जिसमें कई अहम संशोधन किए गए हैं. इसी मामले को लेकर निशा उरांव के साथ दर्जन भर से अधिक पारंपरिक ग्राम प्रधान राज्यपाल से मुलाकात कर पूरी जानकारी दी.

जानकारी देते सरना प्रार्थना सभा के अध्यक्ष और निशा उरांव (ETV BHARAT)

ग्राम प्रधानों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 2023 की स्वीकृत नियमावली में ग्राम सभा के गठन को परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार मान्यता दी गई थी. जबकि अभी जिस नियमावली को अधिनियमित किया गया है, उसमें पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, लेकिन इसकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन का अधिकार जिला उपायुक्त को सौंप दिया गया है.

इससे पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की स्वायत्तता प्रभावित होती है. उनका कहना है कि यह प्रावधान पेसा कानून की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें आदिवासी परंपराओं, रूढ़ियों और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण की स्पष्ट गारंटी दी गई है.

रूढ़िजन्य विधियां ही आदिवासियों को विशेष पहचान देती है:- निशा उरांव

सरकार द्वारा लाई गई पेसा नियमावली की कमियां बताते हुए कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की बेटी आईआरएस अधिकारी निशा उरांव ने कहा कि रूढ़िवादी परंपरा ही आदिवासियों को विशेष पहचान देती है. अगर उनकी ही प्राथमिकता पेसा में नहीं रहेगी तो फिर पेसा कानून का उद्देश्य कैसे पूरा होगा.

वहीं, सरना प्रार्थना सभा (भारत) के अध्यक्ष ने कहा कि पेसा कानून में जो अधिकार ग्रामसभा और परंपरागत प्रमुखों को मिलना चाहिए था, उसमें कई अधिकार उपायुक्त को दे दिया गया है. यह सही नहीं है. इसलिए राज्यपाल से मुलाकात कर पेसा नियमावली में संशोधन की मांग की गई है. उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने उन लोगों से अपनी बात मजबूती से सरकार के समक्ष रखने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: झारखंड कांग्रेस की एक्सटेंडेड पीएसी की बैठक में अगले एक साल के कार्यक्रम तय! रामेश्वर उरांव ने पेसा नियमावली पर उठाए सवाल

पेसा नियमावली पर भड़के चंपाई सोरेन! बोले - राज्य सरकार ने आदिवासियों के साथ किया सबसे बड़ा धोखा

'पेसा नियमावली से भाजपा नेताओं की काली कमाई पर लगेगी रोक, इसलिए बौखलाई हुई है बीजेपी', झामुमो नेता का बड़ा आरोप

TAGGED:

पेसा नियमावली
झारखंड में पेसा अधिनियम
PESA ACT
JHARKHAND PESA RULES
TRIBAL ON PESA RULES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.