14वीं जेपीएससी विवाद पर आदिवासी छात्रों का पैदल मार्च, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र
14वीं जेपीएससी विवाद पर आदिवासी छात्रों ने पैदल मार्च निकाला है.
Published : July 30, 2026 at 8:20 PM IST
रांची: 14वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में छात्रों का विरोध लगातार जारी है. इसी क्रम में आदिवासी छात्रावास के छात्रों ने बड़ी संख्या में पैदल विरोध मार्च निकाला. बारिश के बीच भी छात्रों का आक्रोश कम नहीं हुआ और हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर छात्र शहर की सड़कों पर उतरे.
आदिवासी छात्रावास से निकला यह विरोध मार्च शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचा. इस दौरान छात्रों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और झारखंड सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जेपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. छात्रों ने कहा कि राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी वर्षों तक मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. ऐसे में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने से छात्रों का भरोसा प्रभावित होता है.
छात्रों ने मांग की कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के अधिकारों को लेकर है.
अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचने के बाद छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द निर्णय लिया जाए.
छात्रों का कहना है कि जब तक जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती और युवाओं के हित में ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक उनका आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा.
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