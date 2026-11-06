गेट से मिटाया वीर बुधु भगत का नाम, छात्रों ने दोबारा लिखा, सड़क पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोका
डीएसपीएमयू के मुख्य द्वार पर वीर बुधु भगत का नाम मिटाने पर आदिवासी छात्र नाराज हो गए. आंदोलन की चेतावनी दी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 4:50 PM IST
रांचीः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के नाम परिवर्तन का मुद्दा शुक्रवार को एक बार फिर गरमा गया. विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय लिखे जाने के बाद अज्ञात लोगों ने पेंट कर इसे मिटा दिया. इसकी जानकारी मिलते ही आदिवासी छात्र संघ के विद्यार्थी आक्रोशित हो गए और मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध के दौरान छात्रों ने दोबारा गेट पर शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय का नाम लिख दिया. इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर आवागमन भी बाधित किया गया. स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई.
वीर शहीदों का नाम मिटाना बेहद निंदनीयः आदिवासी छात्र संघ के नेता
प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने नाम मिटाने वालों के खिलाफ नाराजगी जताई और जमकर नारेबाजी की. आदिवासी छात्र संघ के नेता संजय महली ने इस कृत्य के लिए भाजपा की मानसिकता वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि झारखंड और देश के वीर शहीदों में शामिल वीर बुधु भगत का नाम मिटाना बेहद निंदनीय है. यह सिर्फ एक नाम मिटाने का मामला नहीं, बल्कि झारखंड के महापुरुषों और उनके संघर्ष के सम्मान से जुड़ा विषय है.
सरकार से औपचारिक नामकरण की मांग
संजय महली ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द विश्वविद्यालय का नाम औपचारिक रूप से शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करे और मुख्य द्वार पर आधिकारिक तौर पर नया नाम लिखवाए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस दिशा में कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
अभी पुराना नाम ही सरकारी दस्तावेजों में दर्ज
गौरतलब है कि आठ मई 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डीएसपीएमयू का नाम बदलकर शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया गया था. इसके लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई थी. हालांकि, अब तक नाम परिवर्तन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने से विश्वविद्यालय का पुराना नाम ही सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है. इसी देरी को लेकर छात्र संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं.
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