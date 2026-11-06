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गेट से मिटाया वीर बुधु भगत का नाम, छात्रों ने दोबारा लिखा, सड़क पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोका

विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शहीद वीर बुधु भगत का नाम लिखते छात्र ( Etv Bharat )

रांचीः डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) के नाम परिवर्तन का मुद्दा शुक्रवार को एक बार फिर गरमा गया. विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय लिखे जाने के बाद अज्ञात लोगों ने पेंट कर इसे मिटा दिया. इसकी जानकारी मिलते ही आदिवासी छात्र संघ के विद्यार्थी आक्रोशित हो गए और मुख्य द्वार के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया. विरोध के दौरान छात्रों ने दोबारा गेट पर शहीद वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय का नाम लिख दिया. इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर आवागमन भी बाधित किया गया. स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई.

वीर शहीदों का नाम मिटाना बेहद निंदनीयः आदिवासी छात्र संघ के नेता