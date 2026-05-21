ETV Bharat / state

JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर विवाद गहराया, आदिवासी छात्र संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

झारखंड में भाषा विवाद गहराता जा रहा है. इस बीच आदिवासी छात्र संघ ने अपनी मांगें रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है.

Language Controversy in JTET
प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी छात्र संघ के नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची:झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) और सरकारी नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर राज्य में विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इस मामले को लेकर गुरुवार को रांची के करमटोली स्थित राज्य के सबसे पुराने आदिवासी हॉस्टल परिसर में आदिवासी छात्र संगठन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान आदिवासी छात्र नेताओं ने साफ कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड की मूल भाषाएं नहीं हैं और इन्हें क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करने का विरोध किया जाएगा.

आदिवासी छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि झारखंड की अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे बचाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय और आदिवासी भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली और नागपुरी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने से झारखंडी पहचान कमजोर होगी.

आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक सुशील कुमार मिंज का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक सुशील कुमार मिंज ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ फैसला लेना होगा. उन्होंने कहा कि यदि भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिर से लागू करने की कोशिश की गई, तो पूरे झारखंड में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

सुशील कुमार मिंज ने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड राज्य की भाषाएं नहीं हैं. अगर इन्हें जबरन लागू किया गया तो झारखंड बंद और चक्का जाम का आह्वान किया जाएगा. सरकार को समझना होगा कि यह केवल भाषा का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा मामला है.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती, तो आने वाले समय में राज्य में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार की नई नियुक्ति और JTET नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद इन भाषाओं को बोलने वाले समुदायों और कुछ संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. समर्थकों का कहना है कि पलामू समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इन भाषाओं का उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें सूची से बाहर करना छात्रों के साथ अन्याय है.

वहीं दूसरी ओर झारखंडी भाषा और संस्कृति से जुड़े संगठन लगातार इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि इससे राज्य की मूल आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं का अस्तित्व प्रभावित होगा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न पक्षों की मांगों और सुझावों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है. समिति इस बात पर मंथन कर रही है कि इन भाषाओं को दोबारा जोड़ा जाए या नहीं. हालांकि इस बीच भाषा विवाद अब राजनीतिक और सामाजिक रूप भी लेता जा रहा है.

ये भी पढ़ें-

JTET भाषा विवाद पर सत्ताधारी दलों का आया रिएक्शन, जानिए किसने क्या कहा

लोक भवन पहुंचा पलामू का मुद्दा, JET-2026 में क्षेत्रीय भाषाओं और उम्र सीमा में बदलाव की मांग

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर साधा निशाना, JTET भाषा विवाद पर पार्टी का रुख साफ नहीं करने से बिफरे

TAGGED:

झारखंड में भाषा विवाद
LANGUAGE DISPUTE IN JHARKHAND
TRIBAL STUDENT UNION ISSUED WARNING
LANGUAGE CONTROVERSY IN JTET
LANGUAGE DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.