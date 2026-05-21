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JTET में भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर विवाद गहराया, आदिवासी छात्र संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

रांची:झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) और सरकारी नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर राज्य में विवाद लगातार गहराता जा रहा है. इस मामले को लेकर गुरुवार को रांची के करमटोली स्थित राज्य के सबसे पुराने आदिवासी हॉस्टल परिसर में आदिवासी छात्र संगठन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान आदिवासी छात्र नेताओं ने साफ कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड की मूल भाषाएं नहीं हैं और इन्हें क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करने का विरोध किया जाएगा.

आदिवासी छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि झारखंड की अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे बचाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि राज्य की स्थानीय और आदिवासी भाषाएं जैसे संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली और नागपुरी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए. वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने से झारखंडी पहचान कमजोर होगी.

आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक सुशील कुमार मिंज का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक सुशील कुमार मिंज ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ फैसला लेना होगा. उन्होंने कहा कि यदि भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिर से लागू करने की कोशिश की गई, तो पूरे झारखंड में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा.

सुशील कुमार मिंज ने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड राज्य की भाषाएं नहीं हैं. अगर इन्हें जबरन लागू किया गया तो झारखंड बंद और चक्का जाम का आह्वान किया जाएगा. सरकार को समझना होगा कि यह केवल भाषा का मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा मामला है.

उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती, तो आने वाले समय में राज्य में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.