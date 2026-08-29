सरना धर्मकोड और परिसीमन का मुद्दा गरमाया, आदिवासी छात्र संघ ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
आदिवासी छात्र संघ ने परिसीमन और जनगणना का बहिष्कार करने की घोषणा की है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 29, 2026 at 2:46 PM IST
रांचीः परिसीमन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सियासी बयानबाजी के बीच आदिवासी छात्र संघ ने जनगणना में सरना धर्मकोड का विकल्प नहीं होने पर परिसीमन और जनगणना दोनों का बहिष्कार करने की घोषणा की है. आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक डॉ. सुशील कुमार मिंज ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 1961 में आदिवासी धर्म कोड को कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र के तहत हटाया और अन्य कॉलम को जोड़ा. अब अन्य धर्म कॉलम को भी जनगणना परिपत्र से भाजपा सरकार हटाकर आदिवासी अस्तित्व और पहचान को भारत से मिटाने का षड्यंत्र कर रही है.
उन्होंने कहा कि आदिवासी धर्म कोड और परिसीमन के बीच सीधा संबंध है. ऐसे में धर्मकोड के अभाव में आदिवासी जनसंख्या को हिंदू धर्म कोड में जोड़ा जा रहा है और जनसंख्या को घटाया जा रहा है, ताकि आदिवासियों को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो सके. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन कोड है ठीक उसी प्रकार प्रकृतिक पूजक आदिवासी समुदाय को सरना धर्म कोड चाहिए. इसकी मांग केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से की जा चुकी है.
परिसीमन और सरना धर्मकोड के मुद्दे पर आंदोलन की घोषणा
परिसीमन और सरना धर्मकोड के मुद्दे पर आदिवासी छात्र संघ ने आंदोलन की घोषणा की है. सरना धर्म कोड नहीं तो जनगणना नहीं और जनगणना नहीं तो परिसीमन नहीं के नारों के साथ आदिवासी छात्र संघ ने 18 सितंबर को गुमला से धर्म कोड लागू करने और परिसीमन के विरोध में महारैली की शुरुआत करने की घोषणा की है.
डॉ सुशील कुमार मिंज ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा संसद में परिसीमन विधेयक पारित करने का विरोध किया जाएगा. 13-14 सितंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में ऑल इंडिया ट्राइबल कल्चर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. जिसमें देश के सभी राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे. उनके बीच धर्मकोड और परिसीमन के संबंध में सहमति बनाई जाएगी.
तत्पश्चात संपूर्ण देश में इसका विरोध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आदिवासी छात्र संघ ने भारत बंद और आर्थिक नाकेबंदी करने की भी तैयारी की है और आगामी 4 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में महारैली के जरिए उग्र आंदोलन का निर्णय लिया गया है.
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