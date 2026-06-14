रामगढ़ पर्वत बचाने की मुहिम के समर्थन में जनजातीय सुरक्षा मंच: गणेश राम भगत
भाजपा के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने रामगढ़ पर्वत बचाने के पक्ष में बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यह जन आंदोलन है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 5:19 PM IST
सरगुजा : जनजातीय सुरक्षा मंच ने रामगढ़ पर्वत को बचाने के आंदोलन का समर्थन किया है.जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने इसे जन आंदोलन बदाया है. उन्होंने कहा कि इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है क्या.धर्म के नाम पर मंच क्यों काम नहीं करेगा.
रामगढ़ को बचाना जरूरी है- गणेश राम भगत
गणेश राम भगत से पूछा गया कि रामगढ़ पर्वत, राम मंदिर और देवगुड़ियों को बचाने की चिंता हो रही है. क्या जनजातीय सुरक्षा मंच भी इसमें शामिल होगा. जिसके जवाब में उन्होंने कहा की मंच जरूर शामिल होगा, धर्म के नाम पर क्यों शामिल नहीं होगा, ये जन आन्दोलन है, इससे बड़ा कोई आन्दोलन हो सकता है क्या? सिलसिला में जब प्लांट का विरोध हुआ तब भी मै वहां आन्दोलन किया था.
डीलिस्टिंग पर बोले गणेश राम भगत
डीलिस्टिंग कानून की मांग को लेकर दिल्ली में 24 मई को एक कार्यक्रम हुआ था. दिल्ली में जन जातीय सांकृतिक समागम आयोजित की गई थी. इस विषय पर गणेश राम भगत प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इस प्रेस वार्ता में समागम की सफलता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात और समागम में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति के बारे में बताया.
जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने बताया कि हमने देश में आदिवसियों के साथ आरक्षण के नाम पर हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए डीलिस्टिंग क़ानून की मांग की है. गृहमंत्री ने हमारी बात गंभीरता से सुनी है. इसके बाद हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया से भी मुलाकत करके अपनी बात रखी है. हमें उम्मीद हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई फैसला लेगी. लेकिन हमारा आन्दोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगें पूरी नही होगी- गणेश राम भगत, राष्ट्रीय संयोजक, जनजातीय सुरक्षा मंच
छत्तीसगढ़ में डीलिस्टिंग को लेकर सियासत तेज है. सरगुजा के जशपुर से उठी यह मांग अब देश की राजधानी तक पहुंच रही है. इस आंदोलन के तहत मांग की जा रही है कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति यानि की एसटी की सूची से बाहर कर दिया जाए. उन्हें आरक्षण के लाभों से भी वंचित किया जाए.