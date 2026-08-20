आदिवासी समाज का प्रदर्शन: कंवर लाल-नरेश मीणा की रिहाई की मांग, सरकार को दिया आंदोलन का अल्टीमेटम
मीणा समाज ने झालावाड़ में प्रदर्शन कर पूर्व विधायक कंवरलाल दया याचिका पर निर्णय में ढिलाई और युवा नेता नरेश की गिरफ्तारी का विरोध जताया.
Published : August 20, 2026 at 6:45 PM IST
झालावाड़: आदिवासी समाज से जुड़े दो नेताओं की जेल से रिहाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने गुरुवार को झालावाड़ से बिगुल फूंक दिया. भाजपा नेता कंवर लाल मीणा और नरेश मीणा की रिहाई को लेकर मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया. बाद में समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. इसमें पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा की दया याचिका पर शीघ्र निर्णय और नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज मुकदमों में निष्पक्ष जांच की मांग की गई.
समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे नवल मीणा ने बताया कि करीब 25 साल पुराने मामले में कंवर लाल मीणा जेल में बंद हैं. वह भाजपा से विधायक रह चुके हैं. प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वह 19 माह की सजा पूरी कर चुके हैं. समाज उनकी दया याचिका पर अब तक निर्णय नहीं होने से आहत है. ज्ञापन में उनके राजनीतिक, सामाजिक और आदिवासी हितों से जुड़े योगदान का भी उल्लेख किया गया.
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नरेश मीणा की गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक द्वेष: मीणा समाज सेवा समिति के भरत मीणा ने नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा कि मनोहरथाना के पिपलोद में स्कूल बस हादसे के बाद नरेश मीणा पीड़ित परिवारों की मदद और न्याय की मांग को लेकर अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने जिला अस्पताल में किसी को चोट पहुंचाने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया.
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सरकार को अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी: समाज ने सरकार पर आदिवासी नेताओं और युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों मामलों में सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर प्रदेशभर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा. समाज ने फिलहाल आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक रखने की बात कही है. समाज के कुछ प्रतिनिधि दोनों मामलों को लेकर सरकार से काफी खफा हैं. वे रास्ता रोककर धरना-प्रदर्शन की बात भी कर रहे हैं. अब आदिवासी समाज की निगाहें सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.