जनजातीय गौरव दिवस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा, सरगुजा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर सरगुजा पहुंचेंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2025 at 10:49 PM IST
सरगुजा: छत्तीसगढ़ का आदिवासी अंचल सरगुजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयार है. यहां जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी. राष्ट्रपति के साथ इस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य केन्द्रीय और राज्य के मंत्री शामिल होंगे.
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सरगुजा में सुरक्षा सख्त: राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर दी गई है बुधवार की शाम से ही सरगुजा छावनी में तब्दील हो गया और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है. एसपीजी की टीम ने भी सरगुजा पहुंचकर कमान संभाल ली है.
सरगुजा पीजी कॉलेज मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम: सरगुजा के पीजी कॉलेज में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है. राष्ट्रपति विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगी. यहां से वे हेलिकॉप्टर के जरिए सुबह 11 बजे सरगुजा पहुंचेंगी. इस दौरान वे लगभग एक घंटे तक सरगुजा वासियों के बीच रहेंगी. राष्ट्रपति के आगमन और कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है. बुधवार को कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल के साथ ही जिले के आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
कई गणमान्य अतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल: जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ ही राज्यपाल रमेन डेका भी शामिल होंगे. रमेन डेका कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार जुएल ओरांव, राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उइके, राज्य मंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार तोखन साहू भी मौजूद रहेंगे. वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव एवं विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ कई मंत्री शामिल होंगे. सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे.
राष्ट्रपति कई योजनाओं का करेंगी शुभारंभ: जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्यमंत्री जनजातीय ग्राम अखरा विकास योजना का शुभारंभ करेंगी. कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों का भी सम्मान किया जाएगा. कार्यक्रम स्थल पर जनजातीय विकास प्रदर्शनी एवं क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा. इस दौरान जनजातीय विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान भी किया जाएगा.
सुरक्षा एजेंसियों ने किया ट्रायल रन: इस अवसर पर सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रायल रन किया. साय सरकार में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. महामहिम जनजातीय गौरव दिवस के कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगी. एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है.
बुधवार को एक बार फिर से गांधी स्टेडियम स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के साथ ही राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने वाले मार्ग को बंद कर ट्रायल रन किया गया. ट्रायल रन के साथ ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर दिनभर आसमान में मंडराता रहा. इधर सुरक्षा की दृष्टि से वायु सेना के अधिकारियों द्वारा बताई गई कमियों को दूर कर लिया गया है. इस दौरान दो चरण के ट्रायल में करीब पूरा दिन घड़ी चौक से समारोह स्थल तक के क्षेत्र में आवागमन और दुकानों को बंद कराया गया. कल भी सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर का ये क्षेत्र सुरक्षा कारणों से बंद रहेगा.