जनजाति गौरव दिवस को लेकर किरण सिंहदेव का बयान, कहा समाज केवल लाभार्थी ना बने बल्कि देश के विकास में भूमिका निभाएं
बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जनजाति गौरव दिवस पर नितिन नबीन के दौरे को लेकर जानकारी साझा की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 5:40 PM IST
रायपुर : राज्य स्तर पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को होने वाला है. इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे. इस आयोजन को लेकर जनजाति क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा.
सरगुजा और जशपुर क्षेत्र के लोगों में उत्साह
जनजाति गौरव दिवस को लेकर प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष में एक बड़ा कार्यक्रम 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. उनका मार्गदर्शन भी होगा. नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा. 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151 वीं जयंती मनाई जाएगी. जशपुर और सरगुजा क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है. जनजाति समाज के लोग उपजाति में बटे हैं उन सभी लोगों में कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साह है."
|बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 11 से लेकर 18 नवंबर तक अलग-अलग कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे. 11 नवंबर को राज्य स्तर पर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया था. विशेष कर ट्राइबल एरिया बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के जिलों में जिला मुख्यालय में प्रेसवार्ता का आयोजन 12 नवंबर को आयोजित किया जा चुका है. 14 नवंबर को स्मारकों की साफ सफाई, दीप उत्सव का कार्यक्रम, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा जहां-जहां पर स्थापित है वहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी- किरण सिंहदेव,प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी
साल 2047 तक विकसित भारत बनाना लक्ष्य
किरण सिंहदेव ने कहा कि 16 से 18 नवंबर तक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा. जनजाति छात्रावास में जनसंपर्क अभियान स्वाभिमान का सम्मेलन शोभा यात्रा और इससे संबंधित कार्यक्रम का आयोजन होगा. साल 2047 तक भारत विकसित भारत होगा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ की श्रेणी में आए. इससे हमारे जो जनजाति समाज के अन्य लोग हैं उनको भी भागीदार बनाने के लिए इसका संकल्प है. मुख्य तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि जनजाति समाज केवल लाभार्थी ना बने बल्कि विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें.
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