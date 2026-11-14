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जनजाति गौरव दिवस को लेकर किरण सिंहदेव का बयान, कहा समाज केवल लाभार्थी ना बने बल्कि देश के विकास में भूमिका निभाएं

जनजाति गौरव दिवस को लेकर किरण सिंहदेव का बयान ( Etv Bharat )

रायपुर : राज्य स्तर पर जनजाति गौरव दिवस का आयोजन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में 15 नवंबर को होने वाला है. इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल होंगे. इस आयोजन को लेकर जनजाति क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा.







सरगुजा और जशपुर क्षेत्र के लोगों में उत्साह

जनजाति गौरव दिवस को लेकर प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष में एक बड़ा कार्यक्रम 15 नवंबर को रायगढ़ के धरमजयगढ़ में होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. उनका मार्गदर्शन भी होगा. नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा. 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 151 वीं जयंती मनाई जाएगी. जशपुर और सरगुजा क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है. जनजाति समाज के लोग उपजाति में बटे हैं उन सभी लोगों में कार्यक्रम को लेकर बड़ा उत्साह है."