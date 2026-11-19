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जनजातीय गौरव दिवस: जशपुर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बिरसा मुंडा को किया नमन

जनजातीय गौरव दिवस ( ETV Bharat )

जशपुर: आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया. इस अवसर पर वित्त मंत्री एवं जशपुर के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के बाद वे बालछापार स्थित सरना एथेनिक रिजॉर्ट में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए.

जनजातीय गौरव दिवस वित्त मंत्री ने यहां भगवान बिरसा मुंडा सहित देश की आजादी और समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले, जनजातीय महानायकों को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया. कार्यक्रम के दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले जनजातीय सैनिकों के परिजनों और विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रमुखों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया. बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओपी चौधरी ने कहा, भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, जननायक और समाज सुधारक का देश के प्रति योगदान अमूल्य है. उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट कर अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया. जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समाज को जागरूक करने के साथ ही स्वाभिमान, एकता और अधिकारों के प्रति चेतना जगाई. उनका त्याग, संघर्ष और बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा.