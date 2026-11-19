जनजातीय गौरव दिवस: जशपुर पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बिरसा मुंडा को किया नमन
प्रदेश के वित्त मंत्री ने जनजातीय समाज के नायकों और प्रतिभाओं का सम्मान किया. तरुण शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 9:22 PM IST
जशपुर: आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जिले में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया. इस अवसर पर वित्त मंत्री एवं जशपुर के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के बाद वे बालछापार स्थित सरना एथेनिक रिजॉर्ट में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए.
जनजातीय गौरव दिवस
वित्त मंत्री ने यहां भगवान बिरसा मुंडा सहित देश की आजादी और समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले, जनजातीय महानायकों को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया. कार्यक्रम के दौरान देश के लिए बलिदान देने वाले जनजातीय सैनिकों के परिजनों और विभिन्न आदिवासी समाजों के प्रमुखों को शाल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया. बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओपी चौधरी ने कहा, भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, जननायक और समाज सुधारक का देश के प्रति योगदान अमूल्य है. उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट कर अंग्रेजी शासन और शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया. जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समाज को जागरूक करने के साथ ही स्वाभिमान, एकता और अधिकारों के प्रति चेतना जगाई. उनका त्याग, संघर्ष और बलिदान सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा.
''भारतमाला परियोजना से बदल रही तस्वीर''
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो रहा है और भारतमाला परियोजना का काम भी तेजी से चल रहा है. जशपुर अंचल में रेल लाइन का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, जशपुर में नालंदा परिसर तथा वनवासी कल्याण आश्रम परिसर में एनटीपीसी के सीएसआर मद से आधुनिक अस्पताल का निर्माण क्षेत्र के विकास की महत्वपूर्ण पहल है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे कार्यों से जशपुर अंचल में विकास की नई संभावनाएं बन रही हैं: ओपी चौधरी, वित्त मंत्री
''छोटे गांव से निकलकर आईएएस बन सकते हैं जशपुर के युवा''
युवाओं की शिक्षा और भविष्य पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अवसर उपलब्ध करा रही है. प्रदेश के प्रयास विद्यालयों में विद्यार्थियों को आईआईटी, मेडिकल, सीए और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश की तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है. जशपुर में स्थापित हो रहा नालंदा परिसर भी विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय अध्ययन का अवसर देगा. उन्होंने बताया कि जनजातीय विभाग के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों को दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग 3.5 से 4 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है.
पहाड़ी कोरवाओं और प्रतिभाशाली बेटियों का सम्मान
वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं और महानायकों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ समाज को आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है. कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्होंने प्रत्येक सांस्कृतिक दल को 10-10 हजार की स्वेच्छानुदान राशि देने का ऐलान किया.
आयोजन के दौरान पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोगों से उन्होंने आत्मीय मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया. वहीं क्रिकेट के मैदान में अपनी प्रतिभा और मेहनत से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली जशपुर जिले की बेटियों का भी सम्मान किया. अंडर-17 और अंडर-19 राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयनित बेटियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की.
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