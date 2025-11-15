कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में कभी नहीं की जनजातियों की चिंता, पीएम मोदी का आरोप
जबलपुर के गैरिशन मैदान में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस सभा को किया संबोधित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 9:55 PM IST
जबलपुर: जबलपुर का जनजातीय गौरव दिवस जिस बड़ी तैयारी के साथ आयोजित किया गया था उस तरीके से मनाया नहीं जा सका. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के देर से पहुंचने की वजह से मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भाषण नहीं हो सका. इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान हुआ और जैसे ही मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया, वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो जाने की वजह से मंच पर बैठे अतिथि भाषण ही नहीं दे पाए.
जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गैरिशन मैदान में किया गया बड़ा आयोजन
जबलपुर के गैरिशन मैदान में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक बड़ा आयोजन किया गया. इस आयोजन में पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 1500 बसों से आदिवासी और जनजाति सुमदाय के लोग जबलपुर पहुंचे. इस आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि आदिवासी विभाग से जुड़े लोगों के लिए एक ही ऐप के जरिए सभी योजनाओं को जोड़ा गया है. इस ऐप का नाम शालिनी ऐप रखा गया है. मंच से इस ऐप का लोकार्पण किया गया.
इस आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री दुर्गादास उईके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ ही उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए.
पहली बार अटलजी की सरकार में जनजाति और आदिवासी विभाग के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इस सभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा "आदिवासियों के कल्याण के लिए कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में कुछ भी नहीं हुआ था. केंद्र में आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय तक नहीं था. पहली बार अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में जनजाति और आदिवासी विभाग के लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया. इसके बाद भी जब 10 साल कांग्रेस की सरकार आई तो इस विभाग को बजट ही नहीं दिया गया. 2014 में जब फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तब से आदिवासी और जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं."
पीएम मोदी ने बताया कि भारत सरकार जनजाति और आदिवासियों के समग्र विकास के लिए काम कर रही है. आदिवासियों की बोली को संरक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है. आदिवासियों के गीत-संगीत को सहेजा जा रहा है. आदिवासी कलाकारों को सम्मानित किया जा रहा है. वहीं आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जन-मन योजना बनाई गई है, जिसके तहत हर आदिवासी गांव में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं.
कार्यक्रम के दौरान लगभग 662 करोड़ रुपये के कार्यों का भी किया गया लोकार्पण
इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 662 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इसमें से 130 करोड़ रुपये तो केवल आदिवासी और जनजाति क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है. लगभग 492 करोड़ रुपये के तो केवल 14 सांदीपनि विद्यालय ही आदिवासी क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं.
हालांकि इस आयोजन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के लेट हो जाने की वजह से कार्यक्रम देर से शुरू हो पाया और जैसे ही मुख्यमंत्री ने बोलना शुरू किया इस वक्त प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हो गया इसकी वजह से मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित नहीं कर पाए.