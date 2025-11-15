ETV Bharat / state

जनजातीय गौरव दिवस: बलौदाबाजार में सांसद बृजमोहन अग्रवाल हुए शामिल, कहा- बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी

प्रधानमंत्री मोदी का लाइव संबोधन देखा गया: समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया. लोगों ने ध्यान से पीएम के संदेश को सुना, जिसमें उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को देश की स्वाधीनता और जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा का प्रतीक बताया. कार्यक्रम स्थल में लगाए गए बड़े LED स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का लाइव संबोधन लोगों ने देखा.

बृजमोहन अग्रवाल का ऐलान: समारोह में आदिवासी परंपराओं की छटा साफ दिखाई दी और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान सांसद अग्रवाल ने जिले के लिए एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार शहर में भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान को याद रख सकें. इस घोषणा पर कार्यक्रम स्थल तालियों से गूंज उठा.

बलौदाबाजार: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बलौदाबाजार जिले में जनजातीय गौरव दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया. जिला मुख्यालय के नगर भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे. कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पूजा-अर्चना से हुई.

आज भारत जिन आदिवासी परंपराओं पर गर्व करता है, उसकी असली नींव बिरसा मुंडा जैसे महानायकों ने रखी. वे जंगलों के संरक्षक थे, पर्यावरण के प्रहरी थे और भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती योद्धाओं में शामिल थे.बिरसा मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं, आदिवासी अस्मिता और देश की आज़ादी का प्रतीक हैं.– सांसद बृजमोहन अग्रवाल

बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन को हिला दिया: संबोधन में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देकर स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी. उन्होंने 1895 से 1900 तक “उलगुलान” नामक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश शासन को हिला दिया. सांसद अग्रवाल ने कहा कि बिरसा मुंडा के संघर्ष और त्याग ने न सिर्फ आदिवासी समाज, बल्कि पूरे देश को नई दिशा दी.

आदिवासी संस्कृति का शानदार प्रदर्शन: कार्यक्रम में कई आदिवासी समूहों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं. मांदर की थाप पर युवक और युवतियां झूमते नजर आए. नगर भवन के बाहर बनाई गई पारंपरिक झोपड़ी, लकड़ी की कलाकृतियां और आदिवासी भोजन की प्रदर्शनी ने लोगों को खूब आकर्षित किया.

कलेक्टर दीपक सोनी ने दी योजनाओं की जानकारी: समारोह में कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले में चल रही आदिवासी कल्याण योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया. उन्होंने बताया कि जिले की 46 पंचायतों में धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना लागू है. इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला सुरक्षा, रोजगार जैसे कुल 13 इंडिकेटर्स शामिल हैं.

जिले ने अब तक 9 इंडिकेटर्स में 100 प्रतिशत उपलब्धि हासिल कर ली है, यह टीमवर्क और समाज के सहयोग का परिणाम है.- कलेक्टर दीपक सोनी

दो ग्राम पंचायतों में पीएम जनमन योजना लागू: इस योजना के तहत विशेष जनजातीय समुदायों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी प्राथमिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है. कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनके सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखना है.

आदिवासी समाज के आंदोलन का जिक्र: सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ध्रुवंशी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास देश की रगों में बहता है. जब-जब देश संकट में रहा, आदिवासी समाज ने आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभाई. उन्होंने टाना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, भील आंदोलन और उलगुलान का जिक्र किया. कहा कि इन आंदोलनों में आदिवासी समाज की बहादुरी और बलिदान छिपा है, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता.

कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित छोटी नाट्य प्रस्तुति दी. जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले भर के स्कूलों, पंचायत भवनों और सामुदायिक केंद्रों में भी कार्यक्रम हुए. ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी नृत्य, खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं और परंपरागत गीतों का आयोजन किया गया. कई जगह महिलाओं ने जुआर-बाजरा आधारित परंपरागत भोजन बनाकर लोगों को खिलाया. यह पूरा माहौल भारतीय संस्कृति और एकता की झलक पेश कर रहा था.

समारोह के अंत में सभी ने लिया संकल्प