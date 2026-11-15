जनजातीय गौरव दिवस 2026: बलौदा बाजार में सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे आयोजन में मुख्य अतिथि
जनजातीय गौरव दिवस पर होने वाले कार्यक्रम जिला ऑडिटोरियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 12:14 PM IST
बलौदा बाजार: देशभर में आज भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. बलौदा बाजार में भी जनजातीय दिवस मनाए जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल आयोजन में मुख्य अतिथि हैं. प्रशासन की ओर से जिला ऑडिटोरियम में दोपहर 2:30 बजे से कार्यक्रम का आगाज होगा.
2021 से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस
जनजातीय गौरव दिवस मनाने के पीछे भगवान बिरसा मुंडा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक योगदान और जनजातीय समाज के लिए किए गए उनके काम प्रमुख हैं. भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान में झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था. बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित कर संघर्ष शुरू किया. भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया.
संघर्ष और बलिदान की अमर कहानी
भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान के कारण उन्हें आदिवासी समाज ने धरती आबा के नाम से पुकारकर सम्मानित किया. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया. इसके बाद से हर साल इस दिन देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. आयोजन का उद्देश्य केवल भगवान बिरसा मुंडा को याद करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले अन्य जनजातीय वीरों, नायकों और महापुरुषों के इतिहास को भी सामने लाना है.
आदिवासी नायकों के इतिहास और संस्कृति को सम्मान देना उद्देश्य
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. भगवान बिरसा मुंडा के अलावा तिलका मांझी, सिद्धू-कान्हू, रानी दुर्गावती, रानी गाइदिन्ल्यू और वीर नारायण सिंह जैसे जनजातीय नायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी. इन वीर नायकों के योगदान को इतिहास में उचित स्थान दिलाना भी इस दिवस के आयोजन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है. जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से आदिवासी समाज की पारंपरिक जीवनशैली, लोककला, लोकगीत, नृत्य, भाषा, रीति-रिवाज और प्रकृति से जुड़े पारंपरिक ज्ञान को प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया जाता है.
कलेक्टर ने सौंपी आयोजन की जिम्मेदारी
आयोजन को लेकर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या अग्रवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है. सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ आयोजन की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.
जनजातीय विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की पहल
जनजातीय गौरव दिवस का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि देश के इतिहास में जनजातीय समाज के संघर्ष, बलिदान और योगदान की अनेक कहानियां लंबे समय तक व्यापक चर्चा से दूर रही. ऐसे आयोजनों के माध्यम से इन ऐतिहासिक घटनाओं और जननायकों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा.