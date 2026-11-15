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जनजातीय गौरव दिवस 2026: बलौदा बाजार में सांसद बृजमोहन अग्रवाल होंगे आयोजन में मुख्य अतिथि

बृजमोहन अग्रवाल होंगे आयोजन में मुख्य अतिथि ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: देशभर में आज भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है. बलौदा बाजार में भी जनजातीय दिवस मनाए जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस बार रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल आयोजन में मुख्य अतिथि हैं. प्रशासन की ओर से जिला ऑडिटोरियम में दोपहर 2:30 बजे से कार्यक्रम का आगाज होगा.





2021 से मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय गौरव दिवस मनाने के पीछे भगवान बिरसा मुंडा का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक योगदान और जनजातीय समाज के लिए किए गए उनके काम प्रमुख हैं. भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान में झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था. बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी समाज को संगठित कर संघर्ष शुरू किया. भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान यानी महान विद्रोह का नेतृत्व किया.