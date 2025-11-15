ETV Bharat / state

बस्तर में नक्सलवाद ले रहा अंतिम सांसें, 327 गांव हुए नक्सलमुक्त: सीएम साय

जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम साय ने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया.

Tribal Pride Day Programme In Bastar
जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम साय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 8:36 PM IST

बस्तर: शनिवार को बस्तर में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर बड़ा अटैक किया. उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है. इस दौरान सीएम साय ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में मिल रही कामयाबी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बीते दो साल में जवानों के शौर्य से नक्सलवाद बैकफुट पर पहुंच चुका है.

नक्सलवाद पर मिल रही कामयाबी: सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने में हम कामयाब हो रहे है. नक्सलवाद बस्तर में अन्तिम सांस ले रहा है. पिछले दो सालों में 2 हजार से अधिक माओवादियों ने आत्म समर्पण किया है. अब आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है. उन्हें विभिन्न प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. जब तक प्रशिक्षण दिया जाएगा. तब तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये भी उन्हें मुहैया करवाई जाएगी.

नक्सलवाद पर सीएम साय का अटैक (ETV BHARAT)

नक्सलवाद केवल छत्तीसगढ़ में ही हावी था. केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के अनुसार सरकार आगे बढ़ रही है. नियद नेल्लानार योजना का फायदा बस्तर के 327 गांवों को मिल रहा है. इन गांवों में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं. गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है. बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया जैसी आवश्यक सुविधाएं उन्हें मिल रही है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सरकार कर रही जनजातीय इतिहास को संजोने का काम: सीएम साय ने कहा कि सरकार जनजातीय जन नायकों को संजोने का काम कर रही है. इस कार्य में केंद्र सरकार का भी मदद मिल रहा है. धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय जनजातीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति के गौरव को बढ़ाने का काम किया. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनजातीय समाज को उनका हक देते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण किया. केंद्र सरकार ने आदिवासी जन नायकों के नाम से कई योजनाएं शुरू की. इस तरह जनजातीय इतिहास को संजोने का काम किया जा रहा है. सीएम साय ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया.

